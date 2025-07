Inter, l’ultimatum all’Atalanta per Lookman: Marotta stringe i tempi. L’ipotesi contropartita e spunta il nome di Chiesa

Ai Percassi è stata formulata l'ultima offerta per Lookman: 42 milioni più 3 di bonus. Prendere o lasciare, decisione entro 48 ore. Gli orobici pensano al sostituto: Rowe o Chiesa

L’Inter all’attacco per Ademola Lookman: offerti 42 milioni di euro, più altri 3 di bonus all’Atalanta, che resiste, ferma nelle sue intenzioni. Tra domanda e offerta ballano 5 milioni di euro, ma Marotta è stato chiaro: attende una risposta entro il weekend e non ci sarà alcun rilancio. Nelle prossime 48 ore il dentro o fuori.

Lookman, l’ultima offerta dell’Inter

Quella per Lookman tra Atalanta e Inter è sicuramente la trattativa più lunga e importante di questo mercato estivo. Un po’ come accaduto lo scorso anno con Teun Koopmeiners e la Juventus, il club orobico non molla la presa sul suo gioiello valutato 50 milioni di euro e sta strenuamente respingendo ogni offerta formulata dall’Inter.

L’ultima, però, è destinata a mettere la parola fine alla trattativa, in un modo o nell’altro: Marotta ha offerto 42 milioni di euro più altri 3 di bonus per Lookman, suggerendo all’Atalanta di decidere in fretta, entro le prossime 48 ore, facendo capire anche che non ci saranno altri rilanci. Secondo il Corriere dello Sport, la proposta finale è questa, prendere o lasciare.

All’Atalanta una contropartita tecnica?

In casa nerazzurra meneghina filtra un cauto ottimismo, la sensazione è che i Percassi, presto, potrebbero capitolare, anche se non è da escludere – fa sapere Sky Sport – che la trattativa possa definitivamente andare in porto con l’inserimento, da parte dell’Inter, di una contropartita tecnica. Assolutamente non un titolare o qualcuno della prima squadra, visto lo scarto esiguo tra domanda e risposta, e neppure Pio Esposito, che l’Atalanta, in origine, richiese all’Inter.

Più probabile che, per coprire la distanza, venga proposto un giovane della Primavera o comunque in orbita “grandi”, gradito all’Atalanta. La fumata bianca, insomma, si fa attendere, ma non sembra essere così lontana: i Percassi potrebbero accogliere entro domani l’offerta dell’amico Marotta, tant’è che da giorni sono alla ricerca di un valido sostituto.

Rowe o Chiesa per sostituire Lookman

Ma chi andrà a sostituire Lookman all’Atalanta? Il primo obiettivo è l’inglese Jonathan Rowe del Marsiglia, in uscita dopo l’acquisto, da parte dei transalpini, di Igor Paixao. La valutazione dell’esterno classe 2003 è in linea con gli standard dei Percassi: 20 milioni di euro, meno della metà dell’incasso per la cessione di Lookman. Sul giocatore, però, è in corsa anche la Roma dell’ex Gasperini, ma, chiaramente, la differenza la farà il gruzzolo a disposizione da poter spendere: l’Atalanta con le cessioni di Retegui e Lookman supererà i 110 milioni di euro di ricavi.

L’alternativa, strano a dirsi, è una scommessa e risponde al nome di Federico Chiesa. L’ex Fiorentina e Juventus, reduce da una pessima stagione al Liverpool vissuta da comprimario, ha voglia di tornare in Italia, ma deve ridurre le pretese economiche: l’Atalanta non ha intenzione di coprire l’intero ingaggio del calciatore, che percepisce dai Reds 6 milioni di euro a stagione.

Una mano, in caso di prestito, potrebbe darla proprio il Liverpool, che parteciperebbe al pagamento dello stipendio. Anche in questo caso, per Chiesa la concorrenza non manca: in pole c’è sempre il Napoli, più convinto dopo il mancato assalto a Ndoye del Bologna; sullo sfondo ancora la Roma di Gasperini.