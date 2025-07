Lookman, Percassi gela l’Inter e Ademola: “Decide l’Atalanta”. Cosa manca alla fumata bianca

L’a.d. della società bergamasca rende pubblico il secco rifiuto alla proposta da 45 milioni bonus inclusi dei nerazzurri: Marotta deve alzare l’offerta

Ademola Lookman vuole l’Inter, ma l’offerta da 45 milioni di euro (bonus inclusi) avanzata dai nerazzurri non basta per convincere l’Atalanta: è un messaggio netto, anche se inviato in maniera cortese ed elegante, quello che l’a.d. della Dea Luca Percassi manda al fronte interista, nella guerra di nervi nella trattativa per l’attaccante nigeriano.

Lookman, Percassi gela l’Inter

Ademola Lookman può anche fare pressione per andare all’Inter, ma è l’Atalanta a tenere in mano il cartellino e quindi il destino del giocatore. Luca Percassi, a.d. della società bergamasca, fa il punto sulla trattativa con i nerazzurri per l’attaccante nigeriano, inviando al tempo stesso un messaggio molto chiaro all’Inter e al giocatore stesso: l’offerta avanzata dal club del presidente Beppe Marotta non basta all’Atalanta.

Il desiderio di Lookman

“Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non è un segreto – ha ammesso Percassi durante la presentazione del nuovo acquisto Ahanor -. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutti cosa è successo con Retegui”. Per Lookman, ha poi aggiunto Percassi, non si era invece fatto avanti nessuno.

Lo schiaffo di Percassi all’Inter

Oggi, invece, c’è l’Inter. L’Atalanta gode di ottimi rapporti con il club nerazzurro, ma ciò non indurrà la società bergamasca a fare sconti sul valore di Lookman. “Per Ademola non c’era stato nulla di concreto, Almeno fino a ieri quando è arrivata l’offerta dell’Inter, che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti”. Marotta ha messo sul piatto una proposta da 42 milioni di euro di base fissa, più bonus per altri 3 milioni di euro. Ma l’Atalanta a meno di 50 milioni non cede. Percassi lo ricorda con tanta eleganza quanto fermezza. “Ho visto Marotta in Lega, siamo amici e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta. Però i tempi e i valori di uscita dall’Atalanta li decidiamo solo noi”. Un no secco, il suo.

Inter, cosa manca per Lookman

Ora sta all’Inter rispondere. Ieri nella conferenza di apertura della stagione nerazzurra Marotta aveva dichiarato che la trattativa Lookman si sarebbe risolta in 2-3 giorni, in un senso o nell’altro. Un ultimatum, il suo, che Percassi oggi ha completamente ribaltato: per avere Lookman l’Inter dovrà alzare la sua offerta almeno di altri 5 milioni di euro. O il nigeriano resterà a Bergamo.