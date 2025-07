La Juventus non dimentica Conte e la sua storia, ma gli auguri al tecnico sui social sono un boomerang per il club 

La società bianconera dedica un post al compleanno del grande ex sui suoi account ufficiali, sollevando una pioggia di critiche nei commenti

Antonio Conte è la storia della Juventus e poco importa che oggi alleni il Napoli: nasce da questo presupposto il post di auguri che il club bianconero ha dedicato oggi all’allenatore salentino per il suo compleanno. Un’iniziativa, però, che si è ritorta contro la Juve: tanti i tifosi bianconeri che hanno criticato la scelta della società.

Gli auguri della Juventus a Conte

“Tanti auguri, Antonio!”: recita così il post pubblicato dalla Juventus sui suoi account social ufficiali per celebrare il 56° compleanno di Antonio Conte, oggi allenatore del Napoli ma grande ex bianconero. Ad accompagnare gli auguri, la Juventus ha pubblicato una foto del Conte calciatore, in maglia bianconera, impegnato in uno dei tanti scatti che hanno contribuito all’epoca a far innamorare di lui tanti tifosi juventini.

Il no di Conte ai bianconeri

Oggi, però, i rapporti tra i tifosi della Juve e Conte sono decisamente diversi. In tanti non hanno digerito il finale dello scorso campionato, quando il tecnico scelse di restare al Napoli nonostante la corte serrata del club bianconero e le voci sempre più insistenti di un suo ritorno a Torino.

E così il post di buon compleanno pubblicato oggi dai social della Juventus non solo ha provocato un’ondata di insulti per Conte, ma si è trasformata in un boomerang per la stessa Juve, accusata dai tifosi di concedere spazio e onore a un personaggio che non s’è fatto scrupoli a umiliarla.

Le accuse dei tifosi alla Juve

“Allora lo fate di proposito nel far innervosire i tifosi: mettere la foto di uno che ci ha usato per farsi prendere i giocatori e alzare lo stipendio… Capisco tutto, ma anche noi tifosi abbiamo un limite”, scrive su X Simone, sintetizzando il pensiero di molti tifosi della Juventus. Per Riccardo, invece, Conte andava dimenticato molto tempo fa: “Il 14 luglio 2014 se n’è andato il secondo giorno di ritiro perché non ci riteneva all’altezza delle sue ambizioni: siamo andati avanti, il resto è storia. La Juventus c’è sempre stata e sempre ci sarà, Conte sta bene a Napoli”, scrive il tifoso. “Auguri a un traditore, a che siamo arrivati”, commenta Iltudoriano. “Fate pure gli auguri al peggiore personaggio della storia della Juve? Ridicoli”, attacca Pietro. “Società vergognosa e senza dignità”, la chiosa di Juan.