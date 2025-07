Paolo Antonioli, morto a 47 anni l'ex Frosinone e Padova: il triste annuncio della moglie Lady Helen

Una carriera sui campi di calcio con il sogno della A mai avverato. Si spegne a 47 anni, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, l'ex difensore centrale mantovano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

A 47 anni è scomparso Paolo Antonioli, ex calciatore che ha militato tra Serie B e C con diverse squadre italiane. La notizia della sua morte ha colpito il mondo del calcio, soprattutto quello legato ai club di provincia. Antonioli si è spento dopo una lunga malattia che affrontava da tempo con molta riservatezza.

Una carriera tra i professionisti, il picco a Padova

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Verona, Antonioli ha poi indossato le maglie di squadre come Padova, Frosinone, Spezia e Gallipoli. Ha giocato soprattutto tra Serie B e Serie C, con un ruolo da titolare fisso in molte formazioni. Era apprezzato per il suo stile di gioco pragmatico e affidabile. Nel 2017 aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo. Un unico rimpianto: la massima categoria soltanto sfiorata.

Il legame con Frosinone e quelle sfide alla Juve

Tra le piazze che lo hanno maggiormente ricordato c’è sicuramente il Frosinone, dove Antonioli ha disputato stagioni importanti. I tifosi e il club lo hanno omaggiato con messaggi di cordoglio sui social. In gialloblù aveva trovato continuità, lasciando un buon ricordo tra compagni e allenatori. Dei ciociari, peraltro, Antonioli era stato pure capitano: fascia al braccio che ha mantenuto anche nella fila del Padova.

L’annuncio della moglie e i messaggi di solidarietà

A dare il triste annuncio della prematura scomparsa di Antonioli è stata la moglie, Elena Vezzù, nota speaker radiofonica del Veneto con il nome d’arte di Lady Helen: “Ho sperato fino alla fine – dice nel suo post sui social – ha lottato come lui sapeva fare. Ma purtroppo la vita mia, il mio amore Paolo Antonioli ci ha lasciati oggi. Rispettateci nel nostro dolore, al momento opportuno vi dirò dove poter dargli l’ultimo saluto”. Anche le già citate Padova e Frosinone hanno voluto ricordare l’ex giocatore con un messaggi di cordoglio ai familiari.