Washington, Kalinskaya rediviva: batte Raducanu e sfida Fernandez per sfatare il tabù titolo. Ma un invasore le ruba la scena

Crisi alle spalle per Kalinskaya, tornata ai suoi livelli sul cemento di Washington dove affronterà Fernandez per conquistare il suo primo titolo in carriera, sostenuta dalla sua tenera cagnolina Bella

Si è dovuto attendere l’inizio della stagione sul cemento nordamericano per rivedere Anna Kalinskaya ai livelli ai quali ci aveva abituato nel 2024. Al WTA 500 di Washington la tennista russa ha conquistato infatti la sua terza finale in carriera (la prima stagionale) battendo Emma Raducanu 6-4 6-3 e ora proverà a conquistare il suo primo titolo in singolare nel circuito maggiore contro Leylah Fernandez. A prendersi la scena nella capitale statunitense è stata però la sua cagnolino Bella, protagonista a fine partita di una tenera invasione di campo per andare a festeggiare la propria padrona.

Kalinskaya, crisi alle spalle: la vittoria su Raducanu vale la finale Washington

Sembra essere finalmente alle spalle la crisi di risultati che ha colpito in questa stagione Anna Kalinskaya, sprofondata dall’11esima posizione che occupava a fine 2024 alla 48esima nel ranking. Al WTA 500 di Washington la tennista russa ha messo in campo la sua miglior prestazione stagionale per sbarazzarsi di Emma Raducanu in due set (6-4 6-3) al termine di una partita in cui ha comandato bene da fondo campo e, soprattutto, ha gestito al meglio i punti cruciali del match, soprattutto al termine del primo parziale.

Il nuovo membro del team di Anna, una mascotte a quattro zampe

A festeggiare il successo di Kalinskaya su Raducanu è stata anche la sua cagnolina, che al termine del match è stata protagonista di una tenera invasione di campo per accorrere dalla propria padrona e farle le feste, attirando l’attenzione del pubblico e finendo col rubare un po’ la scena ad Anna, costretta a prenderla in braccio e riportarla ai componenti del proprio team per poter svolgere l’intervista in campo.

Le invasioni di campo di Bella – questo il nome della simpatica cagnolina – in realtà stanno diventando un po’ un rituale in quel di Washington. La stessa scena si era verificata anche dopo la precedente vittoria contro Clara Tauson nei quarti di finale. Insomma, la bassottina appare essere a tutti gli effetti la mascotte portafortuna di Anna, tanto che il torneo di Washington le ha dato un badge personale per poter accedere agli impianti.

Kalinskaya sfida Fernandez per sfatare il tabù titoli WTA

Grazie alla vittoria contro Raducanu Kalinskaya ha raggiunto la sua prima finale stagionale in singolare (e la sua terza in carriera nel circuito maggiore), nella quale proverà a conquistare il suo primo titolo WTA contro Leylah Fernandez, vincitrice in tre set dell’unico precedente ufficiale tra le due al WTA 5o0 di Guadalajara nel 2021.