F1, Gp Belgio diretta live: Spa bagnata, attesa finita, si parte alle 16.20

Lewis Hamilton, in enorme difficoltà con il nuovo set-up della Ferrari, è stato eliminato in Q1 e ha scelto di sostituire alcune componenti della power-unit. Partirà così dalla pit-lane minimizzando la penalità. Discorso analogo per la Mercedes di Kimi Antonelli e l'Aston Martin di Fernando Alonso.

Sta piovendo, infatti, sul circuito di Spa, e le condizioni non sono ottimali per la sicurezza in pista. Il peggio, però, è previsto per le 16.00, dunque un'ora dopo la partenza ufficiale.

Tutte le monoposto rientrano nei rispettivi box in pit-lane. Chiarissimo il team-radio del poleman Lando Norris: "C'è talmente tanta acqua in pista che non riesco a vedere la safety-car. Non immagino che cosa possano vedere gli altri".

Ultimo atto di un quanto mai intenso week end a Spa. Si corre il Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che arriva dopo la Sprint di ieri vinta da Verstappen. Cercheranno la rivincita le McLaren che hanno monopolizzato la prima fila con Norris e Piastri, Leclerc splendido terzo davanti a Max. Incognita pioggia: Hamilton parte dalla pit lane dopo il disastro della qualifica di ieri. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar PIASTRI (McLaren) – 241 punti Lando NORRIS (McLaren) – 232 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 173 punti George RUSSELL (Mercedes) – 147 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 124 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 103 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 63 punti

Si torna in pista per l’ultima volta a Spa. Gran Premio del Belgio che vedrà una McLaren in pole, quella di Lando Norris. L’inglese ha beffato Oscar Piastri in una prima fila tutta papaya tra i duellanti per il Mondiale. Terzo un ottimo Charles Leclerc con la Ferrari meglio della Red Bull di Max Verstappen. Terza fila per Albon e Russell, si rivede davanti Tsunoda, in top ten Hadjar, Lawson e Bortoleto.

Secondo disastro in due giorni per Lewis Hamilton fuori in Q1, come pure Antonelli. Entrambi, con Alonso e Sainz, partiranno dalla pit lane per mettere mani sugli assetti vista la gara che si prospetta bagnata. Il GP del Belgio si disputa sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 27 luglio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Alexander Albon (Williams) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Isack Hadjar (VCARB) Liam Lawson (VCARB) Gabriel Bortoleto (Stake F1) Esteban Ocon (Haas F1 Team) Oliver Bearman (Haas F1 Team) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Stake F1) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)

*** Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli Carlos Sainz e Fernando Alonso partiranno dalla pitlane.