Karius vuole da Diletta Leotta un altro figlio, il portiere sotto choc quando ha conosciuto la famiglia della giornalista

Il marito della showgirl che gioca in Germania si confessa, la lontananza dalla moglie e dalla figlia Aria si fa sentire ma ha l'appoggio di tutti

“Ci piacerebbe tanto avere un secondo figlio, non sappiamo ancora quando e per ora non c’è nulla di concreto in programma”. Karius si confessa al quotidiano tedesco Bild. L’ex portiere del Liverpool, marito di Diletta Leotta, racconta gioie e dolori della sua love story e rivela che nei programmi futuri c’è un altro bambino dopo la piccola Aria, nata nel 2023.

La love story tra Karius e Diletta

L’ex portiere del Liverpool ha spiegato le difficoltà di vivere a chilometri di distanza dalla moglie e come riesce a compensare la sua assenza. Karius, ricordato soprattutto per la gigantesca papera nella finale di Champions League contro il Real Madrid, ha cancellato quel dolore anche grazie all’amore di Diletta Leotta, front woman di Dazn. I due si sono conosciuti nel 2022, hanno dato alla luce una figlia l’anno dopo e si sono sposati nel 2024 con una festa sfarzosa degna di una favola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I problemi della lontananza

Ma non è tutto rose e fiori: la coppia sta cercando di conciliare matrimonio e genitorialità in paesi diversi. Karius ora gioca per la Bundesliga tedesca ma secondo il portiere, sua moglie lo adora e crea un’atmosfera in cui è giusto che si senta amato anche a distanza: “Diletta mi ha persino consigliato di prolungare il mio contratto con lo Schalke. Pensa che il club sia fantastico e le piace tutto ciò che ha visto finora. Diletta pensa anche che la maglia blu sia la scelta perfetta per il mio successo sportivo. Appoggia pienamente questa decisione.”

Karius ammette tuttavia che è difficile non vedere la piccola Aria tutti i giorni (“Vero, è dura per me quando non posso vedere la mia piccola Aria per giorni ma FaceTime serve proprio a questo e ci vediamo regolarmente, il più spesso possibile”) ed ha anche rivelato che sua moglie è la vera celebrità della famiglia, soprattutto a Milano: “Lei viene riconosciuta più di me. È una superstar lì”.

L’incontro con la famiglia di Diletta

Ma Karius non era ancora pronto per l’accoglienza della famiglia italiana. Quando ha incontrato il numeroso clan di Diletta in Sicilia, a Catania, si è quasi “spaventato”, si è allontanato dal tavolo del pranzo e si è chiuso in camera da letto per sdraiarsi dicendo alla moglie: “Per favore, basta, ho bisogno di una pausa”.