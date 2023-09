L'ammissione di Karius: "Con Diletta Leotta e Aria spesso lontani, ma non mi trasferirò"

Il portiere del Newcastle confessa i dettagli dell'incontro, la relazione e questi primi giorni di paternità dopo la nascita della figlia avuta dalla conduttrice di DAZN

Diletta Leotta affronta un presente che non ammette tempo e spazi senza programmazione. Ha ordinato il suo quotidiano in maniera inappuntabile, in un tetris noto a quanti decidono di vivere la dimensione della genitorialità senza privarsi di una stanza tutta per sé, di una condizione di dispiegamento professionale. Indirettamente è il suo compagno, Loris Karius, a descrivere e a definire i contorni di questa scelta.

Karius e Diletta Leotta genitori

La nascita della sua bambina, Aria, nata dalla relazione con il portiere del Newcastle, è avvenuta nel giorno del suo compleanno – il 16 agosto scorso – a Milano, dopo una gravidanza che abbiamo seguito a causa degli impegni professionali della giornalista e conduttrice, in questi mesi sui campi di calcio. Ha trascorso un’estate serena – da quel che ha mostrato sui social – e con il suo compagno, Loris Karius, si sta godendo la loro bimba anche se non è una situazione semplice.

A soffermarsi su questi aspetti è proprio il portiere che in un’intervista del Corriere della Sera ha desiderato sottolineato e ribadire come l’arrivo della loro famiglia sia straordinario e perfetto, ma che non vi è urgenza o ferma volontà di trovare una squadra in Italia, subito.

Karius esclude il trasferimento in Italia immediato

Karius nel febbraio scorso

Tempo addietro si era vociferato il contrario. Un particolare che il portiere tedesco, pur ammettendo le complicazioni legate e scaturite dal vivere a distanza, non ha minimamente indotto Karius ad affrettare un passaggio immediato, magari proprio in Serie A.

“La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”, si legge nell’intervista.

Nonostante sia il terzo portiere del Newcastle e non giochi da titolare da due stagioni, Karius ha però dichiarato che, almeno per il momento, resterà in Inghilterra anche se il suo futuro e la sua carriera non sono certo prevedibili. La sua decisione, da quel che afferma, non dipenderàesclusivamente dalla famiglia costruita con Diletta Leotta:

“Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro”.

Il primo incontro e la decisione di fare una famiglia

In questa confessione, il portiere ha poi ripercorso il momento del loro incontro avvenuto sena condizionamenti, ammettendo semplicemente di essersi piaciuti e di non sapere chi fosse e così anche per la giornalista.

“Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo”.

Anche la decisione di avere una figlia è maturata in modo naturale, ovvio: “Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite”. E per quanto riguarda futuro, il portiere non esclude la possibilità di allargare la famiglia: “Mi piacerebbe averne ancora uno o due, ma in futuro”.

L’amore con Diletta procede con una fatica indubbia, quella della distanza che c’è tra Milano – dove vive la conduttrice di DAZN – e l’Inghilterra dove ha scelto di rimanere Karius. Debolezze, incertezze? Nient’affatto: “Bisogna avere fiducia l’uno nell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa”.

