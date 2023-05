Scudetto Napoli, la Leotta svela le sue emozioni e spinge Karius in A

Diletta Leotta ha raccontato cosa ha provato quando il Napoli ha vinto lo scudetto e ha svelato il suo desiderio di vedere il compagno Karius in Serie A.

13-05-2023 14:59

Per Diletta Leotta è sicuramente un momento fantastico. La nota conduttrice di Dazn, fidanzata col portiere del Newcastle Karius, sta per diventare mamma. Al momento la bella siciliana però sta ancora svolgendo appieno il suo lavoro, anche perché ama quello che fa.

Scudetto Napoli, la gioia di Diletta Leotta

Sul palcoscenico della Milano Football Week, Diletta Leotta ha svelato cosa sta provando con la maternità: “Ogni giorno scopro una cosa nuova. È un periodo molto bello della mia vita. Sono anche più sensibile, mi emoziono spesso. Quando ero a Napoli, durante la sfida con la Salernitana, ho pensato: “peccato che mia figlia non sia già qui con me a vedersi lo spettacolo”. Mi sarebbe piaciuto farle vedere i colori, l’amore, l’entusiasmo di una città”.

A proposito dello scudetto del Napoli, la Leotta ha aggiunto: “Uno striscione visto al Maradona durante la partita con la Salernitana. C’era scritto “amore senza fine”. Nel senso di amore incondizionato, passionale, in cambio di nulla. Solo amore, ecco. Mi ha fatto pensare molto. Viverlo in città è stato fantastico, un festeggiare continuo. È stata la prima volta in cui la città ha bypassato la scaramanzia. La festa è iniziata diversi mesi fa. Mi ha emozionato vedere la gioia negli occhi della gente, soprattutto di Decibel Bellini, lo speaker dello stadio. Unico. Contro la Fiorentina è stata una giornata da cinema”.

Le lacrime di Spalletti

Molto toccante anche l’intervista post scudetto a Spalletti: “Le lacrime per il fratello? Si è lasciato andare e ha fatto bene. In fondo, questo scudetto se l’è meritato dopo anni di grande calcio. È una persona unica. Ho avuto la fortuna di intervistarlo in estate nella sua tenuta in Toscana. Ricordo che mi disse di essere arrivato a Napoli per creare nuovi leader. E alla fine ci è riuscito. Nessuno ha meritato questo titolo più di lui”.

La Leotta sogna Karius in A

Infine una parentesi su Karius col retroscena del primo incontro: “Ero in un ristorante a Parigi con le amiche. Entra lui e dico, “ecco ragazze, è appena entrato l’uomo della mia vita”. Ho avuto ragione. Ogni tanto ne parliamo ancora. Tra l’altro, dentro il locale, non l’avevo riconosciuto”.

Diletta Leotta non nasconde il desiderio di veder giocare il suo compagno un giorno in Serie A: “Egoisticamente sì, ma al tempo stesso gli auguro il meglio per la sua carriera. Parliamo di un ragazzo che ha saputo sempre rialzarsi. Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle”.