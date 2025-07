Berrettini rapito da Vanessa Bellini, la love story accelera e il rientro slitta: il retroscena e la paura della sorella di lei

Stando alla sorella di Vanessa Bellini, la relazione tra la ballerina di Marracash e Berrettini procede a gonfie vele e con qualche tappa bruciata, mentre Matteo è costretto a rimandare il ritorno in campo

Mentre Matteo Berrettini si prende tutto il tempo necessario per guarire dall’infortunio agli addominali accusato a Madrid decidendo di saltare gli ultimi quattro appuntamenti ai quali era iscritto – sperando dietro non si celi qualcos’altro -, con Vanessa Bellini sembra andare parecchio di corsa. O almeno così sembrerebbe stando alla sorella di lei, che a DiPiùTv ha svelato alcuni retroscena sulla relazione, così come anche una sua paura a questo riguardo.

Berrettini non vuole correre rischi, il rientro solo quando sarà al top

La rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati dopo quello di Toronto e dei tornei ATP 250 di Gstaad e Kitzbuhel portano a pensare che Matteo Berrettini voglia prendersi tutto il tempo necessario per rientrare nel circuito, aspettando di aver smaltito completamente il problema agli addominali e di essere al top della forma, evitando dunque altri rientri anticipati come quello a Wimbledon – dove era evidente che non fosse al meglio – per evitare nuove ricadute, consapevole di come queste potrebbero tenerlo lontano dai campi ben più a lungo, lui che dagli infortuni è stato falcidiato negli ultimi anni.

Il retroscena della sorella di Vanessa: “Sono andati velocissimi”

Se Berrettini si prende – giustamente – tutto il suo tempo per preparare il rientro nel circuito, lo stesso sembra non fare con Vanessa Bellini, sua nuova fiamma con cui ha di recente iniziato una relazione che come svelato dalla sorella della ballerina a DiPiùTv sta procedendo in maniera molto spedita: “Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash, il rapper di cui Vanessa è una delle prime ballerine. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito. È stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo”.

La paura della sorella di Vanessa: “Spero non la faccia soffrire”

Stando a Jessica, questo il nome della sorella di Vanessa, Berrettini avrebbe infatti incontrato già in più occasioni la famiglia di lei: “Io l’ho visto soltanto una volta, i miei genitori di più, quando Vanessa lo ha portato qui a Novara”. In queste occasione il tennista romano ha fatto una buona impressione sui genitori e sulla sorella stessa, la quale però ha un po’ di paure per la sorella: “Matteo è un ragazzo molto tranquillo, noi speriamo che sia altrettanto serio e che non faccia soffrire mia sorella”. Nonostante le due parole Jessica si è detta molto felice della relazione di Vanessa con Berrettini, così come del suo successo: “Sono contenta che lei abbia avuto successo e che ora abbia trovato l’amore di Matteo Berrettini”.