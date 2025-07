La rivincita di Berrettini, quante cattiverie dopo l’arrivo di Ferrara: Matteo dimentica Wimbledon con Vanessa Bellini

Il tennista romano era finito nel mirino della critica dopo aver assunto Umberto Ferrara nel suo team: ora si può prendere la sua rivincita. Matteo fotografato insieme all’ex ballerina di Amici

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La rivincita di Matteo Berrettini, il ritorno di Umberto Ferrara nel team di Jannik Sinner diventa un’occasione per il romano e per i suoi fan di prendersi qualche rivincita dopo le critiche ricevute. E dopo la delusione di Wimbledon si torna a parlare anche della sua vita sentimentale.

La rivincita di Berrettini

Jannik Sinner ha deciso di fare un passo indietro, anzi forse anche due. Nel suo team torna infatti Umberto Ferrara, il preparatore atletico che era stato al centro (o comunque coinvolto) nel caso clostebol. Una decisione destinata a far discutere l’intero mondo del tennis. Ma è una scelta che può rappresentare anche una rivincita per Matteo Berrettini, il romano era finito al centro delle critiche qualche mese fa proprio per la scelta di affidarsi al preparatore. Una collaborazione che è durata solo pochi mesi e che si è conclusa poco dopo la fine degli Internazionali di Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accuse sui social

“Una scelta inopportuna”: in questo modo i fan di Jannik Sinner avevano commentato la decisione di Berrettini di assumere nel suo team Umberto Ferrara. In realtà quella riportata è una delle espressioni e dei giudizi meno forti che sono arrivati nei confronti del romano. La grande ascesa di Sinner, il caso clostebol e tutte le polemiche che ne sono scaturite hanno decisamente inasprito anche i confronti sui social con il romanzo che è finito al centro della polemica. L’arrivo di Ferrara per qualcuno era uno schiaffo nei confronti di Sinner, che invece con la decisione di richiamare il preparatore dimostra come questa visione delle cose sia stat completamente sbagliata.

Matteo si consola con Vanessa Bellini

Dopo la delusione di Wimbledon, Matteo Berrettini sembra aver deciso di prendersi un pausa per raccogliere le idee e valutare le prossime mosse. L’azzurro è apparso svuotato a Londra, con un atteggiamento che mai aveva mostrato in carriera. E chissà che a dargli una spinta per il futuro non possa essere Vanessa Bellini. I due sono stati fotografati dai paparazzi di Diva e Donna a Portofino, con il tennis in teneri atteggiamenti nei confronti della ragazza dai capelli rossi. E a svelare l’identità della rossa misteriosa sarebbero stati proprio i fan del romano che hanno individuato in lei Vanessa Bellini, ex ballerini di Amici che nell’ultimo periodo è stata impegnata in tour con Maracash dopo aver collaborato anche con Rose Villani, Elodie e i The Kolors. I due si “seguono” anche sui social e chissà se questa svolta sentimentale di Matteo possa portare benefici anche in campo.