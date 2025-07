Berrettini, il calvario continua: rinuncia a Gstaad e rischia di crollare nel ranking. La decisione che spaventa i tifosi

Il tennista romano, dopo l’uscita di scena a Wimbledon, deve rinunciare anche al torneo in Svizzera che ha vinto lo scorso anno: silenzio sui motivi di una scelta che genera preoccupazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare al torneo di Gstaad. Dopo la delusione di Wimbledon, il tennista romano ha infatti scelto di non difendere il titolo che aveva conquistato sulla terra rossa in Svizzera nella scorsa stagione. Una decisione che non ha motivato (almeno non ancora) e che lascia aperta la strada alla preoccupazione dei suoi tifosi.

La scelta di Berrettini

Niente Gstaad: è stata questa la decisione presa da Matteo Berrettini. Dopo aver perso al primo turno a Wimbledon, il romano ha scelto di non volare in Svizzera per difendere il titolo nel torneo che aveva conquistato un anno fa. Una decisione che fa discutere e preoccupare quella del romano, perché stavolta non c’entrano gli infortuni o i problemi fisici. Il numero 36 del mondo sembra stanco e alla ricerca di nuovi stimoli, rinuncia ai 250 punti conquistati nel 2024 e vedrà il suo ranking peggiorare in maniera sensibile. Lui che è stato per anni il punto di riferimento del movimento azzurro, ora si trova a fare i conti con una crisi che sembra davvero di difficile gestione.

Le parole dopo Wimbledon

La sconfitta nel primo turno a Wimbledon rischia di diventare uno spartiacque importante nella carriera di Matteo Berrettini. Il torneo inglese è quello a cui è più legato dal punto di vista dei ricordi, di quella splendida cavalcata nel 2021 che lo ha portato a un passo da un eccesso storico. Invece sull’erba inglese il romano è apparso un lontano parente del combattente che è sempre stato e le sue parole dopo il match con Majchrzak, hanno alzato più di una preoccupazione.

“Sono un po’ stanco di rincorrere sempre qualcosa. Peer questo dicevo che devo prendermi dei giorni di riflessioni. Stare in campo così non è proprio quello che voglio. Non so cosa mi aspetta. Non voglio creare allarmismi ma ci sta un po’ di stanchezza, ho bisogno di un po’ di tempo per riflettere e capire dove andare”.

Il silenzio di Matteo

Dopo Wimbledon, così come era successo prima del torneo inglese, Berrettini è tornato in silenzio. Il tennista romano che ha sempre utilizzato i social in maniera molto entusiasta e con un rapporto diretto con i suoi fan, da tempo ha deciso di fare un passo indietro e ha deciso di rinchiudersi in una sorta di silenzio lontano dalle luci dei riflettori. La voglia è quella di provare a rimettere insieme i pezzi dopo l’ennesima stagione tormentata dagli infortuni e ripartire. Ma la preoccupazione anche di una decisione in senso opposto aleggia tra i tifosi di Martello. E dopo la scelta di rinunciare a Gstaad diventa ancora più forte.