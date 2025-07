Wimbledon, Djokovic regge l’urto Cobolli e trova Sinner: ma che paura per Nole, rischia un brutto infortunio nel finale

Djokovic supera la resistenza di Cobolli e vince in rimonta, approdando in semifinale a Wimbledon contro Sinner. Una caduta nel finale ne potrebbe però mettere a rischio la condizione fisica

no strepitoso Flavio Cobolli spaventa il suo idolo Novak Djokovic, obbligato a vincere in rimonta (6-7 6-2 7-5 6-4) per approdare in semifinale a Wimbledon, dove affronterà ancora una volta Jannik Sinner. Nole che ha anche rischiato un brutto infortunio in finale, evitato con ogni probabilità grazie alla sua rinomata elasticità.

Cobolli tiene testa a Djokovic per quattro set

Nonostante sia arrivata una sconfitta, quella di oggi è stata forse la partita che più di tutte ci ha dimostrato che tra i migliori al mondo Flavio Cobolli può puntare eccome a starci. L’azzurro ha infatti tenuto testa e a tratti spaventato Novak Djokovic, finito anche sotto di un set a inizio match nonostante si fosse portato per primo avanti di un break.

Dopo il primo set vinto da Flavio al tie-break a fare la differenza è stata anche l’esperienza di Nole, che dopo la reazione ruggente nel secondo set – conquistato senza troppe difficoltà per 6-2 – ha sfruttato al meglio le chance in suo favore, trovando due break decisivi nei game conclusivi degli ultimi due set, conquistati per 7-5 e 6-4. Si conclude dunque l’incredibile torneo di Wimbledon di Cobolli, che siamo certi ora non avrà alcuna intenzione di arrestare la propria crescita, consapevole di poter ambire a traguardi sempre più importanti.

Che paura alla fine per Djokovic

Match che a una certa ha provocato un bello spavento a Djokovic, che in sul 40-30 in suo favore nell’ultimo game ha provato a cambiare rapidamente direzione per arrivare un contropiede di Cobolli – poi rivelatosi vincente -, scivolando però malamente, con la gambe che si sono divaricate in maniera molto netta e improvvisa. Un problema che non ha però impedito a Nole, che ha da sempre nell’elasticità dei suoi muscoli una delle proprie caratteristiche, di concludere il match, vincendo poi il gioco ai vantaggi. Una scivolata che ha però fatto scattare anche un piccolo allarme nel serbo, che nell’intervista a bordo campo post vittoria ha detto: “Mi auguro di stare bene tra due giorni”.

Sarà ancora una volta Sinner contro Djokovic a Wimbledon

Djokovic approda dunque in semifinale a Wimbledon, dove affronterà ancora una volta Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto Ben Shelton. Sarà il decimo confronto tra i due, con l’altoatesino che comanda gli scontri diretti grazie a 5 successi – di cui quattro negli ultimi quattro confronti -, nessuno dei quali è però arrivato sui prati londinesi, dove ha sempre vinto Nole nelle due occasioni in cui si sono affrontati. Nole che ha anche lanciato un messaggio a Sinner: “Mi piace affrontare le nuove generazioni e a proposito di giovani dovrò affrontare Jannik al prossimo turno, sarà una grande sfida”.