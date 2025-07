Sinner, la semifinale a Wimbledon lo avvicina a Nadal. E il gomito è guarito, o quasi: “Provo a non pensarci”

Grande soddisfazione per il ritorno di semifinale a Wimbledon per Sinner, che sui problemi al gomito ammette di cercare di non pensarci e che è comunque in netto miglioramento

Jannik Sinner torna a mostrare la sua miglior versione dopo il turbolento match con Grigor Dimitrov e torna in semifinale a Wimbledon dopo due anni, la sua quarta consecutiva a livello slam, un risultato che a 23 per precocità lo avvicina a una leggenda come Rafael Nadal. Il n°1 al mondo prova a tranquillizzare anche riguardo l’infortunio al gomito, che però non sembra essere stato del tutto smaltito.

Sinner: “Essere in semifinale significa tanto”

Dopo il passaggio ai quarti di finale arrivato in seguito al ritiro di Grigor Dimitrov, Jannik Sinner può tornare finalmente a festeggiare a dovere l’accesso in semifinale a Wimbledon grazie alla bella vittoria ottenuta su Ben Shelton: “Ovviamente la sensazione oggi è molto diversa rispetto al match contro Dimitrov, sono molto contento della mia prestazione, lui serve molto bene ed è difficile crearsi delle chance in risposta ma ce l’ho fatta e nel complesso ho giocato bene. Ci stiamo affrontando spesso ormai e ogni volta abbiamo occasione di conoscerci sempre meglio. Sto cercando di affrontare questo tipo di battaglie al meglio ed è un onore giocare questo tipo di partite davanti a questo pubblico”.

Nell’intervista a bordo campo Sinner ha ripercorso anche la sua storia a Wimbledon, un torneo speciale di per sé, ma ancora di più per Jannik, che proprio qui due anni conquistò la sua prima semifinale a livello slam, spiegando anche la crescita avvenuta in questi ultimi due anni: “Ricordo la prima volta che ho giocato qui sul centrale, la prima semifinale slam, è veramente speciale, non vedo l’ora di tornare in campo. Quando si è giovani come me ogni anno fa la differenza in termini di crescita, ti abitui anche a questi grandi appuntamenti. E poi Wimbledon è il torneo più speciale che abbiamo in calendario. Essere tra i migliori quattro significa tanto per me e spero che sia una bella partita la prossima, vedremo con chi sarà”.

Problemi al gomito alla spalle, o quasi: “Cerco di non pensarci ma non voglio scuse”

Alla vigilia di questo match c’era però tanta incertezza sulle condizioni del gomito di Sinner dopo il problema accusato in seguito a una caduta durante il match contro Dimitrov. Condizioni in netto miglioramento, anche se, come si è visto nel secondo set, l’infortunio non è ancora stato smaltito al 100%: “Quando sei in un match così carico di tensione cerchi di non pensare al dolore, ma il gomito è migliorato tanto nel giro di un giorno. Ieri ho effettuato solo una brevissima sessione di allenamento solo con i miei allenatori. Però non voglio scuse, non esiste un teatro migliore per mettere in campo il proprio tennis e credo di averlo mostrato anche oggi. L’atmosfera dello stadio mi ha aiutato tantissimo, quindi grazie mille per il supporto”.

Sinner più giovane a raggiungere quattro semifinali consecutive da Nadal

Quella conquistata oggi è inoltre la quarta semifinale consecutiva a livello slam per Sinner, che non perdeva prima di arrivare tra i migliori quattro proprio dallo scorso Wimbledon, quando perse contro Daniil Medvedev. Un risultato che testimonia l’incredibile costanza di rendimento di Jannik a fronte della sua giovane età e che lo avvicina a un mostro sacro come Rafael Nadal. L’attuale n°1 al mondo a 23 è infatti il più giovane a riuscire in questa impresa dal maiorchino, che tra il 2008 e il 2009 – quando aveva 22 anni – raggiunse cinque semifinali consecutive a partire dall’Australian Open 2008 fino a quello del 2009.