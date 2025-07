Dimitrov, niente US Open: dopo 58 partecipazioni di fila salterà un torneo dello slam. Sinner eviterà il suo "quasi" giustiziere

Grigor Dimitrov ha annunciato che non giocherà gli US Open, poiché il problema rimediato contro Sinner a Wimbledon non è guarito. Interrompe una striscia di 58 slam consecutivi

Alla fine s’è dovuto arrendere anche Grigor Dimitrov: dopo 58 edizioni slam consecutive alle quali ha preso parte al tabellone principale, il bulgaro salterà per infortunio gli US Open in programma a fine agosto, di fatto vedendo interrotta una striscia che durava dagli Australian Open del 2011. Quasi 15 anni nei quali il nativo di Haskovo non ha mai saltato un solo tabellone dei principali tornei del circuito, anche se paradossalmente non sono bastate 58 partecipazioni di fila per centrare almeno una finale per giocarsi un titolo. E forse questa, più del record infranto, è la cosa che più rammarica il bulgaro.

Sinner può sorridere: Grigor stavolta non potrà spaventarlo

Che a Wimbledon era sulla buona strada per estromettere quello che poi, una settimana più tardi, sarebbe diventato il vincitore del torneo. Jannik Sinner potrà tirare un bel sospiro di sollievo: nella sua annata super negli slam, con 21 gare disputate e soltanto una persa (nel modo più rocambolesco possibile, cioè la finale del Roland Garros contro Alcaraz), a conti fatti la partita nella quale è andato più in difficoltà è stata proprio quella contro Dimitrov, che approfittando anche del gomito destro malconcio dell’altoatesino era scappato avanti due set a zero, prima di vedersi costretto a fermarsi per via del problema all’addominale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo stesso che lo costringerà a saltare gli US Open: troppo poco il tempo a disposizione per recuperare, tenuto conto che a distanza di tre settimane e mezzo dall’infortunio subito Grigor non ha ancora ripreso il mano la racchetta.

La classifica all time dei più longevi: Feliciano Lopez a quota 79

Dimitrov nelle 58 partecipazione consecutive nei tornei dello slam ha raggiunto tre volte la semifinale, tutte in tornei differenti (Wimbledon 2014, Australian Open 2017 e US Open 2019), mentre a Parigi il miglior risultato restano i quarti centrati nel 2024. È il solo tennista ad aver conquistato un titolo nelle ATP Finals (nel 2017) senza aver mai vinto uno slam, ma la storia evidentemente ha sempre avuto piani differenti rispetto a quelli desiderati.

La striscia interrotta rimane la più longeva in assoluto per un tennista in attività, con Djokovic “fermo” a quota 51 (saltò gli US Open 2017 per via del problema al gomito) e Wawrinka che è arrivato a quota 50, stesso numero raggiunto da Ferrer e Garcia Lopez. Berdych è a quota 52, Edberg a 54, Ferreira a 56.

Appena davanti a Dimitrov c’è nientemeno che Roger Federer, che dal 2000 al 2016 (quando saltò il Roland Garros per un problema alla schiena) mise assieme 65 slam consecutivi. Un torneo in più per Andreas Seppi, antesignano di Sinner (quantomeno per la provenienza, cioè l’Alto Adige), assente al Roland Garros 2022 dopo 66 partecipazioni consecutive da Wimbledon 2005. Sono 66 anche gli slam di Fernando Verdasco, da Wimbledon 2003 agli Australian Open 2020, mentre Feliciano Lopez è irraggiungibile a quota 79 (dal Roland Garros 2002 agli Australian Open 2022), interrotta dalla mancata qualificazione al main draw parigino del 2022.