Sinner, il ritiro di Dimitrov causato dalla chiusura del tetto? Le critiche di Murray, Jannik accusato dai social: cosa dice il regolamento

Le polemiche dopo il match tra Jannik e il tennista bulgaro non si fermano mentre i tifosi italiani ancora aspettano di sapere se l’azzurro giocherà il match dei quarti di finale contro Dimitrov

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una partita sotto il segno degli infortuni. Jannik Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon ma resta da scoprire se sarà in grado di scendere in campo contro Ben Shelton. Intanto il suo match contro Dimitrov, e il ritiro del bulgaro scatenato una nuova ondata di polemiche.

La chiusura del tetto e l’infortunio di Dimitrov

Nel corso del match degli ottavi di finale tra Sinner e Dimitrov che si è giocato sul campo centrale il match è stato interrotto per circa 15 minuti per chiudere il tetto intorno alle 20.30 ora locale. I giocatori sono stati costretti a fermarsi, e forse si sono anche un po’ raffreddati in questa fase e qualche minuto dopo è arrivato l’infortunio del giocatore bulgaro che ha avuto un problema muscolare al pettorale che non gli ha permesso di continuare il match che stava guidando con due set di vantaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le critiche agli organizzatori

La critica più severe nei confronti degli organizzatori e della decisione di chiudere il tetto è arrivata da Andy Murray, uno che l’erba londinese la conosce molto bene: “Assolutamente ridicolo chiudere il tetto in quel momento del match. C’era almeno un’altra ora di luce e poteva essere giocato anche più di un set. Questo è un torneo outdoor”. Le parole di Murray hanno fatto da sponda ai soliti attacchi di una parte del mondo social nei confronti di Jannik Sinner. Alcuni utenti, ancora arrabbiati per la gestione del suo caso doping, attaccano i cosiddetti potenti del tennis che farebbero di tutto per aiutarlo come nel caso della chiusura del tetto.

Il regolamento di Wimbledon

La verità però come spesso accade è molto più semplice e arriva dalla pieghe del regolamento del torneo inglese, Wimbledon è un caso unico nel panorama del tennis mondiale. E anche questa volta non fa eccezione. Il tetto è stato infatti chiuso intorno alle 20.30 per permettere l’accensione delle luci, visto che il regolamento prevede questa procedura per non infastidire i residenti della zona, e in passato la scelta degli organizzatori è sempre stata quella di chiudere il tetto del centrale proprio intorno a quell’orario per evitare di interrompere il match nella sua fase conclusiva.