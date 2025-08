Ferrari, Vanzini scatena la polemica su Hamilton: “Leclerc lo sta pensionando. Questa è la dimensione di Lewis”. Bufera sui social

Il commentatore e cronista di "Sky Sport" taglia corto sulla situazione di Lewis Hamilton in Ferrari e scatena la reazione di tifosi sui social

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Qualifiche del GP di Ungheria inevitabilmente dai due volti in casa Ferrari. Se da un lato, infatti, Charles Leclerc si prende riflettori e allori centrando una stratosferica pole position, dall’altro, Lewis Hamilton si eclissa, copre il volto al termine della sua giornata disastrosa che lo costringerà a partire in sesta fila in gara e rilascia dichiarazioni che scatenano un putiferio. A commentare senza troppi giri di parole la situazione agli estremi opposti dei due ferraristi è il commentatore Sky Sport, Carlo Vanzini, che bacchetta l’inglese e scatena la polemica sui social.

“Hamilton tornerà, ma deve trovare la sua quadra”

“Penso che Hamilton, e l’ho sempre detto da quando è stato annunciato, avrebbe fatto molto bene alla Ferrari, molto bene a Leclerc, meno bene a se stesso”, ha commentato Vanzini nel post qualifiche, aggiungendo: “Lui adesso deve trovare un po’ la sua quadra, secondo me farà molto bene per la Ferrari, farà molto bene per Leclerc e tornerà a fare molto bene per se stesso e ne sono sicuro. È pur sempre un sette volte campione del mondo…”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vanzini commenta le qualifiche in Ungheria

Poi, sulla qualifica da dimenticare sull’Hungaroring, Vanzini commenta: “Non sono queste prestazioni che ce lo fanno giudicare perché sono tre decimi dal compagno di squadra, però, chiaramente sono più le sue parole. Va dalla stampa britannica e gli dice che probabilmente la Ferrari deve cambiare pilota… questo diventa un terremoto. Io immagino già gli inglesi, saranno già tutti scatenati con un terremoto”.

“Giusto che Lewis sia lì”

L’ex campione di sci ha poi calcato la mano ribadendo: “Sono convinto di una cosa e lo dicevamo a inizio stagione, quando si pensava che la Ferrari avesse una macchina da primo secondo posto, che potesse vincere. Già allora pensavo: se è da primo-secondo, Lewis sta là, secondo, terzo. Se non hanno una macchina per stare davanti, ci sarà un Leclerc secondo, terzo e Hamilton quinto, sesto”.

“Leclerc sta pensionando Hamilton”

“Perché questa è la dimensione. Hamilton non è più nel suo prime e Leclerc è un pilota che, piacerà o non piacerà, ha pensionato Sebastian Vettel, che ha vinto quattro titoli mondiali. Al suo primo anno in Ferrari, nel 2019, e Vettel era in Ferrari dal 2015. Ora, dopo sette anni di Ferrari, sta facendo lo stesso con Hamilton”, ha concluso Vanzini letteralmente scatenato dopo la giornata da due volti delle Rosse.

La protesta corre sui social

Come detto, sui social, non hanno tardato a fioccare i commenti. Tanti prendono le difese di Hamilton. “Tutto molto bello, può essere anche vero che sta demolendo Hamilton. Un pilota di 40 anni che è a fine carriera. Posso sapere perché con Sainz che le sta prendendo da Albon faceva fatica a stare davanti?” domanda qualcuno.

E, poi: “Il Predestinato in eterno, che non vincerà mai un mondiale. Semplicemente perché non è così forte”, “Hamilton ha 40 anni, è a fine carriera, ha vinto 7 mondiali. Leclerc non ha vinto nulla. Quando lo farà potrà essere messo davanti a Hamilton”, “Un bel bookmark ci vuole qui. Vediamo come finisce”. Non manca, comunque, chi concorda e scrive: “Non vedo errori”.