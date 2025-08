F1, Gp Ungheria diretta live: Leclerc parte bene, è primo davanti a Piastri. Male Norris e Hamilton

In pole position c'è Charles Leclerc, quasi miracoloso ieri nel beffare le McLaren di Piastri e Norris per una manciata di centesimi. Russell completa la seconda fila mentre in terza ci sono le Aston Martin di Alonso e Stroll. In quarta c'è Bortoleto con Verstappen mentre la top ten è completata dalle Racing Bulls di Lawson e Hadjar. Lewis Hamilton scatta dalla 12esima casella, preceduto anche dalla Haas di Bearman. Partenza dalle retrovie anche per Kimi Antonelli, 15esimo in griglia.

14:39