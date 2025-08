Paolini, Ivanisevic nuovo coach? Jas nega tutto dopo le polemiche con Tsitsipas: “Mai sentito”. Errani prende quota

Paolini ha smentito nettamente le voci che davano come suo nuovo coach Goran Ivanisevic, finito di recente al centro delle polemiche dopo la fine della collaborazione con Tsitsipas

È un 2025 deludente fin qui quello di Jasmine Paolini, che a parte gli Internazionali d’Italia ha ottenuto ben poche soddisfazioni, faticando non poco a replicare gli incredibili risultati ottenuti la passata stagione. Una tendenza che la n°1 azzurra ha provato a invertire cambiando guida tecnica dopo 10 anni per affidarsi a Marc Lopez, senza però ottenere i risultati sperati e finendo col separarsi dall’allenatore spagnolo dopo pochi mesi.

A seguire Paolini fino al termine dello US Open sarà Federico Gaio, mentre chi sarà il suo coach in futuro rimane ancora un mistero, con il giornalista Jon Wertheim che nel corso dell’ultima puntata del podcast Served condotto da Andy Roddick aveva annunciato come questo ruolo sarebbe stato ricoperto da Goran Ivanisevic, notizia poi smentita da Jasmine stessa.

Paolini nega la collaborazione con Goran Ivanisevic

In seguito alla separazione da Marc Lopez dopo soli pochi mesi, Jasmine Paolini ha deciso di avvalersi temporaneamente della guida di Federico Gaio fino allo US Open, forse nell’attesa di trovare il coach giusto a cui affidarsi. Coach che stando a quanto affermato da Jon Wertheim nel corso dell’ultima puntata del podcast Served condotto da Andy Roddick avrebbe dovuto essere Goran Ivanisevic, salvo poi essere smentito da Jas stessa, che interpellata a riguardo da Ubitennis ha negato il tutto: “Non ho mai parlato con Goran Ivanisevic, non l’ho mai contattato“.

L’anno da dimenticare di Ivanisevic come allenatore

Per quanto Ivanisevic rimanga un profilo top, le ultime vicissitudini nella sua carriera da allenatore potrebbero averne abbassato un po’ le quotazioni, motivo che potrebbe aver spinto Paolini a non contattarlo. Dopo aver interrotto la collaborazione con Novak Djokovic, sul finire del 2024 il coach croato si è seduto sulla panchina di Elena Rybakina, salvo poi però essere sollevato dall’incarico – anche per la ricomparsa dell’ex coach della kazaka – già in occasione dell’Australian Open.

In seguito Ivanisevic è stato scelto da Stefanos Tsitsipas per provare a rilanciarsi, ma anche in questo caso la collaborazione si è chiusa dopo pochissimo tempo. Una separazione tra l’altro accompagnata anche da varie polemiche nate in seguito ad alcune affermazioni pubbliche un po’ fuori luogo di Goran riguardanti il greco.

Prende quota l’idea Errani come coach di Paolini

Rimane dunque irrisolto il mistero su chi sarà il futuro allenatore di Paolini quando terminerà la collaborazione con Gaio, che comunque potrebbe essere prolungata in caso di risultati positivi e di ottima convivenza tra i due. Prende però sempre più quota – soprattutto dopo questa smentita di Jasmine – l’idea suggerita dal suo ex allenatore Renzo Furlan, che qualche settimana dopo la separazione da Marc Lopez aveva affermato che troverebbe normale se Sara Errani diventasse la sua coach, ruolo che comunque in parte sembra già ricoprire, come affermato anche da Paolini in passato.