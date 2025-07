Tsitsipas fa litigare Ivanisevic e Mourataglou: lo scambio a distanza al veleno. La “rottura” con Badosa certificata dagli US Open

La brevissima collaborazione tra il greco e l’ex allenatore di Djokovic crea scompiglio nel mondo del tennis con scambi di battute a distanze e le voci sulla vita sentimentale del greco prendono una svolta inattesa

Se a litigare non ci pensano i giocatori, allora spazio libero agli allenatori. In questo caso lo scontro avviene a distanza ed è anche piuttosto velenoso tra Goran Ivanisevic e Patrick Mouratoglou, due dei coach più apprezzati nel mondo del tennis che si punzecchiano sul caso Tsitsipas.

L’addio tra Tsitsipas e Ivanisevic

Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Goran Ivanisevic dopo l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas da Wimbledon. La collaborazione tra il croato e il greco è cominciata da poco e l’ex campione proprio di Wimbledon non ha alcuna intenzione di indorare la pillola: “Non è in forma né fisicamente né mentalmente. Deve fare dei grandi cambiamenti soprattutto fuori dal campo. Non riesco a capire come un tennista del suo livello possa essere in questa condizione fisica”.

A distanza di qualche giorno è arrivata la decisione di Tsitsipas che con un comunicato molto “edulcorato” (“Ho solo rispetto per Goran, non solo per ciò che ha fatto non solo nel tennis ma anche come persona”) ha dato il benservito al tecnico dopo una collaborazione brevissima. Con Stefanos che ha scelto di tornare sotto le cure del papà da cui si era separato in malissimo modo.

Le accuse a distanza con Mouratoglou

Una delle critiche più feroci nei confronti di Ivanisevic era arrivata da un collega, Patrick Mouratoglou che aveva attaccato duramente l’uscita del croato: “Dico solo che se ha accettato il lavoro sapeva che c’erano dei cambiamenti da fare per migliorare. Sapeva che era un brutto momento per Stefanos e lanciare delle accuse non è di aiuto. Allenare non significa giudicare, anzi l’opposto. Forse vuole solo prendere distanza dai risultati negativi. Ma quello che ha fatto è il contrario di allenare”.

Parole che al croato non sono andate giù e che ora in un’intervista rispedisce al mittente: “Se ha un problema con me, dovrebbe chiamare me. Io non vado in giro a parlare di quello che penso di lui. Anzi è meglio che io non dica quello che penso di lui”. Del resto lo stesso Mouratoglou arriva da una separazione visto che si è conclusa la sua esperienza con Naomi Osaka.

La rottura con Badosa certificata dagli US Open

L’USTA ha deciso di rivoluzionare gli US Open con una formula innovativa per il doppio misto allo slam americano. Più che di un torneo si tratta di un’esibizione che si giocherà prima dell’inizio dei tabelloni principali e che vedrà al via i migliori giocatori e le migliori giocatrici al mondo. Una delle coppie che ha scatenato maggiore entusiasmo nel momento doveva essere quella composta proprio da Stefanos Tsitsipas e da Paula Badosa, non solo colleghi ma anche legati da una storia d’amore. Ma da tempo si parla di una presunta rottura tra i due e ora arriva una conferma in tal senso visto che nell’annunciare le prime 14 coppie (su 16) gli US Open hanno rivelato che Paula Badosa farà coppia con Jack Draper.