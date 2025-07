Buco nella rete e caso Var: Gigante s'arrende a Diallo, bufera sull'arbitro e sulla moviola in campo

Clamorosa svista nel corso del match del secondo turno del Masters 1000 di Toronto: il romano costretto a chiedere la revisione video per un evidente errore.

Ha del clamoroso quanto accaduto nel corso del match tra Matteo Gigante e Gabriel Diallo a Toronto, valevole per il secondo turno del Masters 1000 del Canada. Una scena più consona a un torneo amatoriale, o al massimo a un Challenger, piuttosto che a una sfida di una kermesse tanto importante e prestigiosa, seconda per importanza soltanto a uno Slam. Nel corso di uno scambio nel primo set la pallina ha attraversato la rete…da sotto ed è finita nel campo avversario. L’immagine dell’accaduto ha fatto il giro del web ed è diventata immediatamente virale, soprattutto perché Gigante è stato costretto a chiedere una revisione video per vedersi assegnato il punto.

ATP Toronto: il clamoroso episodio durante Gigante-Diallo

Le immagini dell’episodio sono piuttosto chiare. Anche a occhio nudo si percepisce chiaramente come sulla risposta di Diallo, uno degli idoli del pubblico canadese, tennista accompagnato da enormi aspettative nel torneo di Toronto, la pallina non passi oltre ma sotto il net. L’unico a non accorgersi di nulla, insomma, sembra il giudice di sedia, Manuel Absolu, che lascia giocare il punto come se nulla fosse accaduto, fino all’errore di Gigante. Il romano, incredulo, allarga le braccia e invoca l’utilizzo della tecnologia. La risposta dell’arbitro? “La palla è andata sotto la rete? Ma sul servizio o dopo?”.

Palla sotto la rete e revisione video: le parole del giudice di sedia

Un tira e molla proseguito per un po’. “Mister Gigante sta chiedendo una revisione video per accertare se la palla sia passata sopra o sotto la rete”, la spiegazione del giudice di sedia agli esterrefatti tifosi. E la revisione è proseguita piuttosto a lungo, nonostante la traiettoria della pallina sembrasse assolutamente chiara. Solo quando le immagini sono state proiettate sul tabellone più grande del campo, il giudice ha preso la sua decisione. Punto assegnato legittimamente a Gigante, insomma. Ma in realtà, solo l’inizio di una serie di polemiche innescate dalla stessa applicazione del protocollo.

Il ko di Gigante con Diallo e le polemiche social sul “caso Var”

Va sottolineato come alla fine il match sia stato vinto con merito da Diallo, su un Gigante sprecone e poco lucido nel secondo set: 6-3 7-6 il punteggio, col tie-break vinto dal giocatore di casa sul risultato di 7-5. Sui social, invece, è bufera. “Perché in altre circostanze la revisione non è stata concessa?”, la domanda di un utente canadese. “Com’è possibile che l’arbitro non abbia visto la pallina passare sotto la rete?”, un altro interrogativo ricorrente. “Ma è un Masters 1000 o il torneo del dopolavoro?”, altri commenti ironici. Insomma, si parlerà a lungo della clamorosa svista di Toronto. Un caso Var a tutti gli effetti, con tanto di buco nella rete e forse nel regolamento. E con Gigante, alla fine, unica vittima.