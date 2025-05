Gigante batte Tsitsipas e vola al 3° turno del Roland Garros: che impresa per Matteo, clamoroso flop del greco

Il romano, numero 167 della classifica ATP, piega il finalista dell'edizione 2021, ripiombato nella crisi: al prossimo turno la sfida contro Ben Shelton.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La vittoria più importante della carriera, ma anche il successo che prolunga un’avventura trasformatasi cammin facendo in un sogno. Matteo Gigante non si ferma più. Partito dalle qualificazioni, è approdato al terzo turno del Roland Garros grazie alla clamorosa affermazione su un irriconoscibile Stefanos Tsitsipas, ripiombato improvvisamente nella crisi di gioco e di idee che lo aveva attanagliato nel recente passato. Bellissimo, comunque, il gesto di sportività del greco, che a fine gara è andato ad abbracciare e a complimentarsi, in modo quasi paterno, col giovane avversario italiano. Numero 167 della classifica ATP per ora, anche se destinato a fare un enorme balzo in avanti.

Roland Garros, la vittoria di Gigante su Tsitsipas

Prima vittoria per Gigante contro un top 20, arrivata al termine di una prestazione di grande solidità e col supporto di un’eccezionale tenuta mentale. Matteo ha affrontato il match senza timori reverenziali e non ha avuto timore nel forzare colpi e giocate, trovando conforto nel servizio (80% di punti quando la prima è rimasta in campo) e nelle palle corte, ripetute con metodica continuità e con chirurgica precisione. Naturalmente, a favorire l’exploit dell’azzurro, seguito dagli spalti dal capitano dell’Italia di Davis Filippo Volandri, anche i tantissimi errori di Tsitsipas: 49 in tutta la partita, il segno più tangibile del flop di Stefanos.

Gli errori di Stefanos, la solidità di Matteo: ora Shelton

Il forte vento in avvio spazza le certezze di Tsitsipas e le paure di Gigante. Il romano annulla due palle break, tiene il servizio e piazza al break al nono gioco, chiudendo poi il primo set sul 6-4. Nel secondo Matteo subisce subito il break, ma trova il controbreak al settimo gioco. È il greco però a spuntarla 7-5, dopo aver annullato tre palle break sul 5 pari. Sembra l’inizio della fine, invece Gigante al rientro in campo domina. Il terzo set si chiude 6-2, il quarto vede l’italiano subito in vantaggio, capace di strappare il servizio al rivale e di tenere il vantaggio nonostante quattro palle break nel decimo e decisivo gioco. Finisce 6-4, tra gli applausi e l’incredulità del pubblico parigino. Al prossimo turno la sfida a Ben Shelton, un altro top.

Gigante scala il ranking, incubo Tsitsipas: fuori dalla top 20

Grazie all’exploit parigino, Gigante si accomoderà quanto meno alla posizione numero 129 del ranking. Ma, ovviamente, ha tutta l’intenzione di continuare la sua fantastica cavalcata. “Mi sento molto bene, è stata una bella lotta e lui è un giocatore fantastico. Io ho giocato molto bene, sono felicissimo. Questo risultato è il frutto del lavoro che ho fatto negli ultimi mesi insieme al mio team. Sono a Parigi da due settimane e spero di restare ancora qui per un po’. Mamma mia“. Se Gigante vive un sogno, Tsitsipas è nel pieno di un incubo. Il greco è destinato a uscire dalla top 20 per la prima volta da agosto 2018.