Tsitsipas, dopo Wimbledon esplode il caso: è rottura con Ivanisevic? Il croato attaccato da Mouratoglu e Baghdatis

Il tennista greco che ha scelto l’ex allenatore di Djokovic per ridare slancio alla sua carriera è a un punto di svolta e le parole oneste e brutali di Ivanisevic non sono piaciute a tutti

Stefanos Tsitsipas si trova a un bivio della sua carriera. Il tennista greco vede la nuova generazione riuscire a conquistare quello che doveva essere il suo obiettivo e scivola sempre più indietro nel mondo del tennis, anche a causa di qualche problema fisico di troppo. Il suo caso sta facendo discutere il mondo del tennis.

Il momento nero di Tsitsipas

L’eliminazione al primo turno da Wimbledon sembra essere l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stefanos Tsitsipas per anni è stato indicato come uno dei possibili successori dei “Big 3” ma il talento del greco non ha portato ai risultati sperati. Da qualche mese è arrivata la separazione dal papà allenatore con conseguenze anche sulla sua vita privata ma con Ivanisevic le cose (almeno al momento) non sembrano andare meglio. Complice anche un problema alla schiena, il greco continua ad avere risultati altalenanti e la stagione sulla terra rossa non è stata all’altezza di altre stagioni.

La brutale onestà di Ivanisevic

Nel mondo dello sport si è spesso abituati a interviste e frasi di circostanza, non deve pensarla in questo modo Goran Ivanisevic. Il croato diventato allenatore di Tsitsipas è stato brutalmente onesto sul momento del tennista greco dopo l’eliminazione da Wimbledon. Le sue parole hanno fatto il giro del mondo forse proprio perché inattese: “Non capisco come un giocatore di quel livello possa essere in così cattive condizioni. Con il mio ginocchio, sono tre volte più in forma di lui”.

Mouratoglou e Baghdatis all’attacco

Le parole del croato hanno scatenato grandi reazioni, in Spagna dove il greco è molto seguito anche per via della relazione con Paula Badosa, El Pais scrive: “Ivanisevic lo sta allenando alla rassegnazione. Ma che senso ha?”. E critiche feroci son arrivate anche da Patrick Mouratoglu, allenatore di Osaka e in passato anche di Serena Williams: “Dico solo che se ha accettato il lavoro sapeva già che c’erano dei cambiamenti da fare e delle cose da migliorare. Goran sapeva che era un brutto periodo per Stefanos, lanciare delle accuse non è di aiuto. E soprattutto non è allenare. Allenare non significa giudicare, anzi è l’opposto. Forse Goran vuole prendere le distanze da questi risultati negativi. Ma quello che sta facendo è il contrario di allenatore. E’ sbagliato parlare del tuo giocatore in questo modo e pubblicamente”.

Sulla vicenda interviene anche Marcos Baghdatis, ex tennista cipriota: “Sono sicuro che quello che ha detto Ivanisevic sia vero, lo conosco e so che persona è. Personale ente credo che da allenatore non avrei detto quelle cose pubblicamente. Penso sarebbe stato meglio parlarne solo con Stefanos e se non c’è possibilità di cambiamento allora sarei andato via”.