Roland Garros, Naomi Osaka lascia la conferenza in lacrime dopo la sconfitta con Badosa: l’ammissione su Mouratoglou

Dopo la cocente sconfitta rimediata all'esordio al Roland Garros contro Badosa, Osaka non è riuscita a trattenere la delusione in conferenza stampa, abbandonata da Naomi in lacrime

È una sconfitta difficilissima da digerire quella subita in rimonta contro Paula Badosa all’esordio al Roland Garros per Naomi Osaka, che nella conferenza stampa post partita è apparsa molto delusa ed emotiva, tanto da dover abbandonare in lacrime la stanza con i giornalisti per riprendersi.

Osaka rimontata da Badosa

È una risalita complicata verso i vertici del tennis femminile quella di Naomi Osaka, che a parte qualche exploit sta facendo fatica a tornare ai livelli di qualche anno fa, come dimostrato anche dagli ultimi tornei sulla terra rossa – che da sempre è la superficie a lei meno amica – dove ha rimediato un’eliminazione all’esordio al WTA 1000 di Madrid e una agli ottavi agli Internazionali d’Italia, dovendo ricorrere a un torneo di categoria 250 a Saint Malo per ritrovare un po’ di fiducia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tendenza che non è stata invertita nemmeno al Roland Garros, dove è stata eliminata all’esordio in rimonta da Paula Badosa, rientrata da poco nel circuito dopo l’ennesimo stop fisico e vincente col risultato di 6-7 6-1 6-4.

L’ammissione su Mouratoglou

Dopo il match Osaka si è presentata alla consueta conferenza stampa visibilmente delusa in volto, spiegando anche le difficoltà riscontrate negli ultimi tornei: “Da Roma ho vesciche sulle mani, è l’attrito della terra battuta, non mi vengono mai le vesciche sulle altre superfici”. Naomi ha poi parlato più nello specifico del match contro Badosa, individuando anche un problema che si porta dietro da qualche partita: “Credo che sia stata lei ad andare a cercarsi maggiormente i punti, è un problema che ho avuto nelle ultime due partite su cui devo lavorare”.

Sempre più presa dall’emotività, quasi singhiozzando, Osaka ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta e il fatto di non riuscire a esprimersi come un tempo sul campo, facendo un confronto severo tra se stessa e la precedente giocatrice seguita dal suo allenatore Patrick Mouratoglou, ovvero Serena Williams: “Più passa il tempo più prevale la consapevolezza di non essere al livello che vorrei, ed anche la consapevolezza che Patrick è passato dall’allenare la più forte giocatrice di tutti i tempi a… che c***o è questa cosa?”.

Osaka abbandona la conferenza stampa in lacrime

Subito dopo Osaka non è più riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando in un pianto e venendo obbligata ad abbandonare la stanza della conferenza stampa per calmarsi e tornare in sé prima di tornare dai giornalisti, con la conferenza che è però stata accorciata a una sola ulteriore domanda sul suo programma sull’erba, che ha ammesso di non aver ancora definito vista la precoce eliminazione dal Roland Garros, per lasciare a Naomi l’intimità necessaria per digerire la giornata no.