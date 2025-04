Madrid, impresa Bronzetti: elimina in tre set Naomi Osaka e avanza al secondo turno. Fognini si gioca il main draw

Il sorteggio del Masters 1000 di Madrid propone la sfida tra Djokovic e Alcaraz, che pure non sa ancora se parteciperà al torneo. Otto italiani al via

C’è un solo raggio di luce nel martedì degli italiani di stanza a Madrid: lo porta in dote Lucia Bronzetti, che al debutto nel tabellone principale del torneo della capitale spagnola batte al terzo set Naomi Osaka e di regala uno scalpo eccellente, trovando al contempo la prima vittoria stagionale sulla terra. Per il resto, però, solo delusioni: aspettando il match tra Fognini e l’australiano Hijikata (il ligure ha vinto il primo set ma ha perso il secondo dopo essere stato a due punti dal match), tutti gli altri italiani impegnati tra qualificazioni maschili e primo turno femminile hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Che brava Lucia: batte d’astuzia Osaka e vola al secondo turno

Bronzetti è stata l’unica a far festa, e che festa: contro Naomi Osaka nulla lasciava presagire a un epilogo che potesse essere favorevole alla romagnola, ma la giapponese di origini haitiane (al debutto sul rosso: l’ultimo match disputato lo aveva perso a Miami con Paolini) ha fatto fatica a trovare il ritmo, finendo per incappare in una lunga sequenza di errori che alla fine le sono costati la partita.

Il 6-4 2-6 6-4 finale è maturato dopo un match nel quale Osaka ha spesso e volentieri tenuto il pallino del gioco, infilando peraltro 7 ace contro 0, ma mancando appunto nei momenti decisivi. Lucia ha dovuto risalire la corrente nel primo set, quando dopo aver annullato due palle break è stata lesta a sfruttare la prima opportunità avuta a disposizione nel settimo gioco. Più complicato resistere agli assalti dell’asiatica nel secondo, tanto che le percentuali al servizio scese in modo evidente hanno finito per apparecchiare la tavola a un comodo 6-2 (tre break subiti dalla romagnola, che ha provato a rientrare nel quinto gioco, perdendo però lucidità all’istante).

Nel terzo e decisivo set a trovare subito il break è stata proprio Bronzetti, che a quel punto ha dovuto soprattutto gestire le operazioni, seppur mancando nel quinto gioco l’opportunità di andare sul 4-1 prima di farsi addirittura riprendere sul 3-3 nel sesto game. A quel punto però un paio di errori grossolani di Osaka hanno aiutato l’italiana, che ha trovato il quarto e decisivo break di giornata nel settimo gioco, andando poi a chiudere sul 6-4. Nel secondo turno sfida complicata con Madison Keys, ma intanto un bel segnale da Madrid è arrivato.

Stefani e Cocciaretto, ko. senza appello. Fuori anche Luca Nardi

In campo femminile, già eliminata Sara Errani nelle qualificazione del lunedì, la giornata di martedì non ha sorriso a Lucrezia Stefanini, superata con un doppio 6-2 dalla serba Kostovic. Stesso identico risultato incassato da Elisabetta Cocciaretto, che contro la francese Parry ha visto interdetta la possibilità di avanzare nel main draw e guadagnare punti preziosi in chiave ranking.

Tra i maschi, giornata no per Luca Nardi: Hugo Gaston gli ha sbarrato la strada con un 6-4 6-2 che ha ribadito una volta di più il momento delicato attraversato dal tennista pesarese, il cui inizio di stagione sul rosso è stato decisamente al di sotto delle attese (3 ko. in 4 gare) dopo l’illusorio quarto di finale ottenuto sul cemento di Dubai a febbraio.