Madrid, bizze da sorteggio: Alcaraz e Djokovic (ancora) dalla stessa parte. Per Zverev c'è Rune. Italiani sfortunati

Il sorteggio del Masters 1000 di Madrid propone la sfida tra Djokovic e Alcaraz, che pure non sa ancora se parteciperà al torneo. Otto italiani al via

Non ha ancora sciolto la riserva se prendere parte o meno al torneo “di casa”, ma Carlos Alcaraz sa perfettamente che qualora dovesse decidere di giocare a Madrid troverà dalla sua parte la “nemesi” peggiore che ci sia: Novak Djokovic è stato sorteggiato nel medesimo spicchio di tabellone, e dunque l’ennesimo episodio della saga dal 22enne murciano e il 37enne serbo potrebbe vedere la luce proprio su campi del Mutua Madrilena Open. Il motivo di per sé rende già accattivante l’attesa per il quarto Masters 1000 della stagione, al quale prenderanno parte almeno 8 tennisti italiani, orfani (ma per l’ultima volta) di Jannik Sinner, che rientrerà tra un paio di settimane sul centrale del Foro Italico dopo i tre mesi di sospensione pattuiti con la Wada.

Zverev cerca conferme: Rublev e Rune dalla sua parte

A Madrid la prima testa di serie sarà Sascha Zverev, fresco vincitore del primo titolo 2025 a Monaco di Baviera. Il tedesco, come da regolamento, godrà di un bye al primo turno, poi se la vedrà col vincitore della sfida tutta iberica tra Roberto Bautista-Agut e Jaume Munar.

Zverev è finito nella parte di tabellone dove ci sono anche Shelton (che al secondo sfiderà uno tra Navone e Mpetshi-Perricard) e Fils (il cui sfidante sarà uno tra Comesana o Pedro Martinez), con Andrej Rublev come testa di serie da poter incrociare nei quarti (il russo, campione in carica, potrebbe sfidare Monfils all’esordio). Fritz o Rune, quest’ultimo vittorioso un po’ a sorpresa contro Alcaraz nella finale di Barcellona, gli eventuali avversari in semifinale.

Alcaraz dalla parte di de Minaur e Djokovic (più Tsitsipas e Musetti)

Dalla parte opposta del tabellone, come detto, Alcaraz e Djokovic rischiano di ritrovarsi di fronte proprio nel penultimo atto del torneo. Lo spagnolo però non sa ancora se sarà della partita: i problemi fisici accusati nel corso della finale di Barcellona contro Rune potrebbero infatti costringerlo ad alzare bandiera bianca prima del tempo, con conseguente rinuncia alla possibilità di incamerare un bel bottino di punti in ottica di una possibile rimonta nel ranking su Sinner.

Che pur senza poter partecipare al torneo madrileno (dove lo scorso anno s’infortunò all’anca, motivo che lo costrinse poi a saltare gli Internazionali d’Italia a Roma) di fatto si ritrova già a poter fare i conti con le difficoltà dei rivali più temibili, aspettando di vedere se Zverer riuscirà a ripetersi dopo l’exploit in terra bavarese.

Qualora dovesse scendere in campo, Alcaraz all’esordio troverebbe uno tra Bergs e Nishioka, trovando poi lungo il cammino Lehecka, Dimitrov e de Minaur nei quarti (calcolo fatto dando un’occhiata al ranking: dalla sua parte di tabellone ci sono anche Tsitsipas e Musetti…). Djokovic è sulla strada di Arnaldi, che non conosce ancora il suo rivale al debutto (arriverà dai qualificati), e strada facendo potrebbe incontrare Draper ai quarti, o magari Berrettini.

Italiani, sorridono in pochi: per Musetti tabellone scomodo

A proposito degli italiani: con la wild card concessa a Federico Cinà sono saliti a 8 quelli presenti nel main draw, aspettando che Fabio Fognini e Luca Nardi trovino il modo per aggiungersi direttamente dal tabellone cadetto. Berrettini e Musetti sono già qualificati al secondo turno, essendo teste di serie (rispettivamente 30 e 10): il romano troverà il vincente del derby made in USA tra Tien e Giron, il toscano attende di sapere chi tra Medjedovic ed Etcheverry avanzerà al secondo turno.

Sorteggio non facilissimo per Lorenzo Sonego, atteso dal serbo Mionir Kecmanovic (chi vince trova de Minaur). Anche Flavio Cobolli avrà un test impegnativo con l’ungherese Fabian Marozsan, mentre sulla carta Cinà potrebbe sfruttare l’incrocio con l’atleta di Hong Kong Coleman Wong, attualmente attorno alla numero 200 del ranking. Luciano Darderi sfiderà il francese Quentin Halys, mengtre Mattia Bellucci troverà l’ostico bosniaco Damir Dzumhur. Matteo Arnaldi, come detto, attende di conoscere il nome dell’avversario che arriverà dalle qualificazioni.