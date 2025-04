Classifica ATP, Zverev supera Alcaraz: Sinner numero 1, ma perde terreno nella Race. Rune spegne i sogni di Musetti

Cambiano ancora le gerarchie nel ranking ATP alle spalle di Sinner, che scivola di un'altra posizione nella Race. Rune rimanda l'ingresso in top-10 di Musetti

Un Alexander Zverev rinato sulla terra rossa di casa a Monaco di Baviera si riprende la seconda piazza del ranking ai danni di Carlos Alcaraz alle spalle del solito Jannik Sinner, il quale perde ulteriore terreno nella Race ATP, dove è stato superato anche dal tedesco. Con il titolo conquistato a Barcellona, Holger Rune ritorna fra i dieci migliori giocatori al mondo, spegnendo i sogni di top-10 di Lorenzo Musetti.

Zverev si riprende la seconda piazza del ranking a discapito di Alcaraz

A distanza di una settimana, il podio del ranking maschile cambia nuovamente, con Alexander Zverev che riconquista la seconda posizione ai danni di Carlos Alcaraz. Un sorpasso arrivato grazie al titolo conquistato dal tedesco sulla terra rossa di Monaco di Baviera – dove sembra essere riuscito a mettersi alle spalle gli ultimi due mesi complicati – che lo porta a 8085 punti in classifica, 35 in più dello spagnolo, che invece questa settimana si è arreso a Holger Rune – e ai problemi fisici – nella finale dell’ATP 500 di Barcellona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner sempre n°1, ma ora Alcaraz e Zverev fanno più paura.

In vetta alla classifica troviamo sempre il nostro Jannik Sinner – il cui rientro si avvicina sempre più -, arrivato alla sua 47esima settimana consecutiva al n°1 al mondo. La vetta occupata dall’altoatesino pare essere però ora più in bilico che in passato, soprattutto perché ora i suoi due principali rivali, Zverev e Alcaraz, hanno superato le crisi che li avevano afflitti e hanno ripreso a correre.

A conferma di ciò c’è anche la Race ATP, la classifica che stabilisce i qualificati per le ATP Finals e che tiene in considerazione solo i risultati della stagione in corso, dove Sinner questa settimana è stato superato da Zverev, dopo che la scorsa aveva subito il sorpasso di Alcaraz, che si trova ancora in testa in questa speciale classifica.

Rune torna in top-10 e spegne i sogni di Musetti

Il successo contro Alcaraz in finale ha Barcellona non solo ha permesso a Rune di conquistare il suo primo titolo 500 in carriera – nonché il quinto in totale e il primo dopo tre sconfitte in finale e quasi due anni di astinenza – ma anche di rientrare in top-10 al nono posto in classifica grazie alle quattro posizioni guadagnate, di cui una a discapito di Lorenzo Musetti, che manca – o rimanda, si spera – dunque l’ingresso tra i primi dieci che sembrava alla portata visto il crollo in classifica di Casper Ruud.