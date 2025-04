Sinner torna in campo: l’apparizione all’ITF Junior di Beaulieu Sur Mer. Il primo allenamento è con l'amico Draper

Il tennista numero 1 ha deciso di allenarsi al Tennis club de Beaulieu in Costa Azzurra segnando così la prima apparizione pubblica su un campo. Poi ha mandato un messaggio ai giovani iscritti al torneo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lo attendevano ed è arrivato. Jannik Sinner ha fatto la sua prima apparizione in campo non a Montecarlo ma a Beaulieu Sur Mer, una località della Costa Azzurra nei pressi di Nizza dove è in corso anche un torneo giovanile.

Il ritorno in campo di Jannik

La fine della lunga attesa era prevista nella giornata di ieri ma a fermare il ritorno in campo di Jannik Sinner ci ha pensato la pioggia e il maltempo che ha bersagliato Montecarlo. L’azzurro aveva in programma una sessione di allenamento con il suo team ma ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto a causa delle condizioni meteo. Ma oggi finalmente l’attesa è finalmente terminata con le prime immagini dell’allenamento del numero 1 al mondo che hanno fatto la loro comparsa su Instagram. E il primo allenamento ufficiale è stato con l’inglese Jack Draper, uno dei suoi migliori amici nel circuito che negli ultimi mesi ha spesso avuto parole al mielee per l’azzurro.

Sinner ha infatti deciso di allenarsi nel Tennis Club de Beaulieu, località vicino Nizza, in Costa Azzurra. Una struttura con 8 campi da tennis che proprio in questi giorni sta ospitando un torneo ITF giovanile. L’azzurro dopo l’allenamento ha voluto anche mandare un messaggio ai giovani giocatori impegnati nel torneo: “Ciao a tutti, faccio un in bocca al lupo a tutti i giocatori impegnati al torneo di Beaulieu e divertitivi nelle semifinali”. Prima di salutare tutti con il suo “cià cià” che è diventato un tormentone per i tifosi.

La lunga attesa

Sono stati mesi difficili forse più per i tifosi dell’altoatesino che per lo stesso Jannik Sinner. La sospensione di tre mesi dopo il caso doping e il patteggiamento con la Wada sono stati un duro colpo, mai infatti il numero 1 al mondo era stato così tanto tempo lontano dai campi e per di più la pausa forzata è arrivata in un momento in cui lo stato di forma sembrava eccezionale con la vittoria per il secondo anno di fila agli Australian Open.

Sinner però ha vissuto gli ultimi mesi con grande serenità come ha dichiarato nella sua prima intervista ufficiale. Anche nella giornata di domenica ha deciso di concedersi un po’ di svago sui kart insieme alla famiglia con papà Hanspeter e tra gli altri anche Stefano Parolin, marito dell’ex tuffatrice Tania Cagnotto.