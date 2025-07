VNL, l'Italia a Lubiana a caccia delle Finals di Ningbo: De Giorgi richiama Bovolenta, riposo per Romanò

A Lubiana scatta la week 3 di VNL, con l'Italia pronta a vincere almeno due gare per blindare un posto alle Finals. Debutto stagionale per Bovolenta e Caneschi, torna anche Anzani.

L’ultimo pezzo di strada potrebbe rivelarsi alla stregua del meno complicato. Ma l’Italia di Fefé De Giorgi non vuole illudersi prima del tempo: un posto tra le 8 che si giocheranno la VNL a Ningbo a inizio agosto è pressoché certo (con tre vittorie si sta dentro senza problemi, ma potrebbero bastarne anche due), ma il CT azzurro vuole risposte importanti dalla week 3 che chiude la fase intercontinentale della rassegna, con l’Italia tornata in Europa e attesa dalla pool di Lubiana.

De Giorgi richiama Bovolenta e Anzani, assente Romanò

Sulla carta le avversarie si presentano insidiose, anche se il presente di Serbia (presentatasi in una veste assai sperimentale alla rassegna), Slovenia e Olanda racconta di qualche difficoltà in più del previsto. Fa un po’ eccezione l’Ucraina, avversaria degli azzurri nel secondo match in programma giovedì alle 16,30, col debutto atteso domani (mercoledì) sempre alle 16,30 contro la Serbia.

L’Italia tornerà in campo poi sabato alle 20,30 affrontando i padroni di casa della Slovenia, quindi chiuderà domenica alle 16,30 contro l’Olanda. Come detto, con un paio di vittorie la prospettiva di staccare il pass per le Finals in terra cinese è piuttosto elevata: non dovrebbero esserci grossi impedimenti a dividere gli azzurri dall’obiettivo, ma De Giorgi vorrà comunque vedere anche determinate cose dal gruppo, che per l’occasione vedrà due debuttanti assoluti nell’edizione corrente di VNL come Alessandro Bovolenta (che consente a Yuri Romanò di tirare il fiato per qualche giorno) ed Edoardo Caneschi.

Nei 14 convocati tornano Simone Anzani e Domenico Pace, rispettivamente al posto di Sanguinetti e Laurenzano. Confermati i restanti 10 visti all’opera nella week 2 a Chicago: Giannelli e Sbertoli al palleggio, Galassi e Gargiulo al centro, Michieletto, Bottolo, Lavia e Porro in banda, Rychlicki in posto 2 e Balaso libero.

L’ora di Rychlicki: “Vogliamo ottenere il massimo”

Entrato ormai in pianta stabile in gruppo, Kamil Rychlicki ha partecipato alla presentazione della terza tappa di VNL in programma a Lubiana. “Non sarà facile avere la meglio su avversarie che si giocano tanto, sia perché in lotta per un posto per le Finals, sia per evitare di finire nel group B mondiale.

Già partire con la Serbia non sarà semplice, vista la loro situazione di classifica, ma noi ci teniamo a partire col piede giusto. Abbiamo uomini e mezzi per centrare il massimo punteggio possibile in questa settimana a Lubiana e dovremo cercare di sfruttare ogni occasione si presenterà ai nostri occhi”.

Rychlicki, alla prima estate con la maglia della nazionale dopo il lungo iter burocratico che gli ha consentito di giocare per l’Italia (lui che è lussemburghese di nascita, ma cittadino italiano per meriti sportivi), sa bene quelle che saranno le insidie: “Con la Slovenia sarà la partita più dura, anche perché giocheremo a casa loro. Sarà un bel test, ma c’è fiducia nel gruppo”.