Italvolley da record: batte l'Olanda ed è prima in VNL. Egonu, Danesi e De Gennaro a riposo, show di Antropova

Velasco eguaglia Barbolini: 26 successi consecutivi in partite ufficiali. Azzurre squadra da battere alle Finals di Lodz, in Polonia, in programma dal 23 al 27 luglio

L’Italia di Julio Velasco chiude in bellezza: bastava un punticino per avere la certezza del primo posto nella fase eliminatoria della Volleyball Nations League, con la possibilità dunque di godere di un tabellone sulla carta più agevole alle Finals in programma dal 23 al 27 luglio a Lodz, in Polonia: ne sono arrivati tre. Dodicesima vittoria in altrettante gare per le Azzurre, capaci di fiaccare anche la resistenza dell’Olanda padrona di casa ad Apeldoorn: 3-0 il finale. Ma la striscia di vittorie in partite ufficiali è ancora più lunga: 26. Tale a quale all’incredibile primato piazzato dall‘Italia di Massimo Barbolini tra il 2007 e il 2008. Oggi Barbolini fa l’assistente di Velasco.

Italia-Olanda, spazio ad Antropova, Nwakalor, Nervini e Fersino

Tanti cambi nello starting six azzurro dopo la battaglia con la Turchia. Il più clamoroso, ma fino a un certo punto, è l’innesto di Antropova (già decisiva nel finale del match con le turche) al posto di Egonu. Fuori pure Danesi per Nwakalor, Degradi per Nervini e De Gennaro per l’altro libero, Fersino. Insomma, un’Italia priva per metà delle sue big: ma le “riserve” non le faranno rimpiangere. Tutt’altro. Basti pensare che la miglior marcatrice dell’incontro risulterà proprio Antropova: 25 punti per Kate. Bene pure Fahr, autrice di dieci punti, e la “solita” Nervini, a bersaglio con 7 punti tra cui quello che ha chiuso l’incontro: 25-23, 28-26 e 25-18 i parziali.

Barbolini e il record eguagliato da Velasco: “Grande soddisfazione”

Il più felice di tutti per il primato eguagliato è proprio Massimo Barbolini: “Grande soddisfazione aver fatto e far parte di due gruppi che hanno messo assieme queste strisce vincenti. Due nazionali diverse, ma molto forti e questa nello specifico allenata da Julio Velasco, ha eguagliato il record vincendo una VNL e soprattutto la prima medaglia d’oro olimpica della storia del volley italiano. Tra l’altro la striscia potrebbe continuare ed essere aggiornata perché la prossima partita sarà un ‘in or out’ alle Finals di VNL e credo che il gruppo sia assolutamente in grado di andare avanti e riscrivere questo record. Penso che l’impronta di Julio sia determinante nel percorso intrapreso”.

Volley, Sylla e Danesi mettono nel mirino il prossimo titolo

Contentissima pure Myriam Sylla: “Sono felice per questo risultato anche se non abbiamo giocato alla perfezione. Non pensiamo troppo ai record e alla striscia vincente ma siamo concentrate sulle partite da affrontare di volta in volta e su quello che dobbiamo fare in campo mettendo il 100% in ogni singolo allenamento con le altre squadre che faranno il massimo per batterci”. Quindi capitan Anna Danesi: “Dobbiamo continuare così anche se oggi abbiamo portato a casa non certo la miglior partita dell’anno. Adesso guardiamo alle Finals dove affronteremo le più forti che certamente vorranno provare a batterci e metterci in difficoltà. C’è da lavorare a testa bassa per continuare a far risultato”.