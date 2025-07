Volley, Degradi non ci crede: dopo le olimpiadi salterà anche i mondiali per colpa del ginocchio. VNL, De Gennaro eletta MVP

La sfortuna continua a perseguitare Alice Degradi: il ginocchio sinistro che le fece saltare le olimpiadi le impedirà di giocare anche il mondiale. VNL, 4 azzurre premiate

È un deja vu che fa rabbia, ma che potrebbe rivelarsi una volta di più un amuleto per la nazionale azzurra di volley femminile: Alice Degradi non farà parte del gruppo che volerà in Thailandia e andrà a caccia dell’oro iridato, perché l’infortunio al ginocchio rimediato nella finale di VNL contro il Brasile necessiterà di più di un mese di convalescenza prima di consentirgli di tornare in campo. Un film già visto 12 mesi fa: anche allora Degradi vinse la VNL, ma a pochi giorni da Parigi 2024 s’infortunò sempre allo stesso ginocchio, che una volta ancora gli ha presentato il conto.

Omoruyi favorita per la sostituzione (come a Parigi 2024)

Gli esami ai quali s’è sottoposta la prossima giocatrice di Chieri hanno evidenziato una distorsione con edema osseo del piatto tibiale laterale, con annessa lesione verticale del menisco mediale. I legamenti per fortuna sono salvi, ma la botta è comunque grossa: difficile ipotizzare una ripresa delle attività prima di metà settembre, quando i mondiali saranno già andati in archivio (si giocano dal 22 agosto al 7 settembre).

Il rammarico di Alice è lo stesso di Velasco, che sa di dover perdere una pedina di valore assoluto: nel corso della VNL Degradi è cresciuta parecchio, di fatto guadagnandosi i gradi della titolare accanto a Myriam Sylla nel nuovo corso azzurro, del quale non fa parte per scelta tecnica (e anagrafica, va detto) Caterina Bosetti. Che qualcuno adesso evoca sul web, implorando Velasco di richiamarla proprio in vista dei mondiali, vista la contingenza che s’è venuta a creare in banda.

Improbabile che il CT possa tornare sui suoi passi: aveva detto che serviva testare nuove schiacciatrici per il futuro, e allora ecco che salvo sorprese sarà ancora Loveth Omoruyi a prendere il posto lasciato vacante dalla compagna di nazionale, proprio come avvenne lo scorso anno in occasione dei giochi olimpici. E accanto a Sylla, probabile che toccherà a Stella Nervini entrare nello starting six come titolare, specialmente dopo l’ottima prova fornita contro il Brasile quando è stata chiamata in causa (lei come altri elementi della panchina, vedi Cambi, Antropova e Giovannini).

VNL, De Gennaro MVP: premi anche per Egonu, Sylla e Orro

A proposito di VNL: con 24 ore di ritardo il comitato organizzatore ha reso noti i premi individuali della rassegna 2025, insolitamente rimasti inespressi nel corso della premiazione seguita alla vittoriosa finale sulle verdeoro.

Moki De Gennaro, all’ultima apparizione nella VNL (chiuderà con la nazionale dopo i mondiali), ha conquistato il premio di MVP del torneo, oltre che di miglior libero nella formazione ideale, dove hanno trovato posto anche Paola Egonu (miglior opposto), Myriam Sylla (miglior schiacciatrice assieme a Gabi) e Alessia Orro (migliore palleggiatrice). La centrale polacca Korneluk e la brasiliana Julia hanno completato il sestetto del torneo. Ora un po’ di riposo, poi scatterà l’operazione Bangkok.