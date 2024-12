Mondiali 2025, l'Italia di Velasco pesca Belgio, Cuba e Slovacchia. Egonu contro Vargas solo in finale

Sorteggiati i gironi e il tabellone del mondiale 2025, in programma in Thailandia. Per l'Italia pericolo Belgio, poi una tra Polonia e Germania. Brasile o Cina in semifinale?

Bangkok non è mai stata così vicina: a fine agosto l’Italia del volley al femminile, quella che ha incantato a Parigi mettendosi al collo la prima storica medaglia d’oro della storia italiana a cinque cerchi, dovrà superare il primo test di conferma sul trono mondiale, e dovrà farlo nella rinnovata competizione iridata organizzata dalla FIVB, che per l’occasione ha portato a 32 il numero delle squadre partecipanti. Le ragazze di Julio Velasco hanno potuto conoscere il loro percorso dopo il sorteggio che ha stabilito gironi e soprattutto accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta, offrendo così una panoramica d’insieme piuttosto esaustiva.

Per l’Italia strada relativamente comoda fino ai quarti

L’Italia è stata inserita nel girone B assieme a Belgio, Cuba e Slovacchia. Non un sorteggio semplicissimo: le belghe sono avversarie abbastanza consolidate, già affrontate dalla nazionale azzurra nel corso del mondiale 2022 disputato proprio tra Belgio e Olanda (quello che si concluse con lo sfogo di Paola Egonu dopo la finale per il bronzo, vinta contro gli Stati Uniti). Cuba non è più la corazzata di un tempo, ma resta un’avversaria da prendere con le molle, mentre la Slovacchia appare l’anello debole della catena, con l’ultimo precedente a livello di competizioni internazionali datato 2021 nell’Europeo che vide l’Italia di Mazzanti tornare sul trono del continente.

Il regolamento prevede che a qualificarsi siano le due prime classificate del girone, che andranno a scontrarsi con le due provenienti dal girone G, dove la nazionale che dovrebbe avere le maggiori possibilità di avanzare come prima della pool è certamente la Polonia di Lavarini, attuale coach di Milano, inserita assieme a Germania, Vietnam e Kenya. Sulla carta, non un sorteggio tanto deplorevole: contro le polacche l’Italia ha disputato la semifinale della passata VNL, vincendo senza troppe difficoltà per 3-0, così come la Germania è stata sconfitta nella prima fase sempre della VNL, quando peraltro ancora Velasco non aveva a disposizione tutte le big che sarebbero poi entrate in gioco nella fase finale del torneo e successivamente a Parigi.

Brasile o Cina in semifinale, poi USA o Turchia?

Spingendosi un po’ più lontano, e quindi provando a delineare un’eventuale avversaria in semifinale, ecco che il nome dovrà uscire giocoforza dalla rosa delle formazioni comprese nella pool C (Brasile, Porto Rico, Franca e Grecia) e nella pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia e Messico).

Brasile o Cina, insomma, potrebbero incrociare la nazionale di Velasco, che quindi non potrà trovare prima dell’eventuale finale né la Turchia e tantomeno gli Stati Uniti, cioè le due formazioni superate nelle ultime due partite nel torneo olimpico, quando in palio c’erano le medaglie. Si preannuncia dunque un cammino diverso per l’Italia, almeno fino all’ultimo atto della rassegna che nel 2002 regalò il primo storico titolo mondiale al femminile, che dal 2025 diventerà a cadenza biennale.

Mondiali volley, gli 8 gironi della prima fase