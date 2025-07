L'Italvolley ritrova Antropova, Orro e Sylla: anche il Belgio s'inchina, ma per Velasco c'è un pericolo

Azzurre alle Finals di VNL grazie al nono successo in altrettante gare, il primo nella terza settimana del torneo: Egonu e compagne non perdono da 23 partite ufficiali.

Ancora una vittoria, la nona in altrettante gare, per l’Italvolley di Velasco in Volleyball Nations League. Le Azzurre inaugurano alla grande la Week 3 del torneo superando ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, un rimaneggiato Belgio. Per le campionesse olimpiche si tratta del 23mo successo di fila in partite ufficiali, una striscia record. E le buone notizie non finiscono qui: dopo aver saltato la Week 2, si sono riviste in azzurro tre big: Alessia Orro, Myriam Sylla e Kate Antropova, subito gettate nuovamente nella mischia – le prime due nello starting six, l’opposto a partita in corso – dall’allenatore.

VNL, altra vittoria per l’Italia: 3-0 al Belgio

Italia in campo con Orro in cabina di regia, Egonu opposto, Danesi e Fahr al centro, Sylla e Degradi schiacciatrici, De Gennaro libero. Belgio senza diverse protagoniste, ma con un grande cuore che consente di rientrare in gioco in un paio di circostanze nel primo set, complici alcune dormite delle Azzurre. L’Italia si ritrova punto a punto sul 17 pari, ma poi chiude i conti con un buon finale (25-19). Nel secondo set i blackout non ci sono e l’Italia si porta agevolmente sul 2-0 (25-15). Anche nel terzo successo mai in discussione (25-18), con Antropova top scorer (12 punti), seguita da Egonu (10) e Danesi (9).

Volley, Velasco mette in guardia le Azzurre

Italia nuovamente in campo giovedì 10 luglio contro la Serbia (ore 17), per Velasco c’è un pericolo grosso: “In alcuni momenti abbiamo smesso di concentrarci, abbiamo dovuto lavorare mentalmente, rimanendo focalizzati su ogni palla. Il Belgio ha giocato bene difensivamente, coprivano molto bene, per noi è stato importante vincere e averlo fatto contro un buon Belgio ci aiuta. Dobbiamo migliorare in ogni allenamento e in ogni partita, il pericolo può essere quello di pensare che tutto possa essere come la scorsa stagione. Il 2024 è stata un’eccezione, nella pallavolo ma anche in altri sport come il tennis non si può mai esser sicuri di aver vinto”.

Italia, Danesi: “Possiamo ancora migliorare”

Lucida anche l’analisi di capitan Danesi, chiamata per l’intervista di rito di fine match. Per la centrale in odore di trasferimento in Turchia, al pari delle compagne Orro e Sylla, una buona prestazione condita da due muri vincenti e da un ace: “È stata una partita strana, ma è importante averla vinta. Sono felice per il risultato e per la prestazione, ora dobbiamo concentrarci sulla nostra crescita”. Il morale è alto e l’entusiasmo è quello dei momenti migliori: “C’è fiducia, giochiamo bene insieme, ci divertiamo provando a migliorarci ogni giorno. Stiamo lavorando per questa Week3 e per le Finals, ci teniamo molto”.