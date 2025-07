Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 31 luglio 2025: dove vedere Roma-Cannes

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta televisiva per oggi, con calcio, tennis e altro ancora

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre una vasta gamma di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, nuoto, pallavolo maschile, tennis e ciclismo femminile. Tra gli incontri più attesi ci sono diverse amichevoli di calcio con formazioni di prestigio, trasmesse principalmente su Dazn, mentre chi preferisce l’acqua potrà seguire le semifinali e finali dei Mondiali di nuoto a Singapore su Rai Sport, Rai 2 e Sky Sport. Nel pomeriggio, attenzione anche al tennis con la 5a giornata del torneo ATP & WTA di Montreal e Toronto, anch’esso trasmesso sulle reti di Sky Sport. Per gli amanti della pallavolo maschile prosegue la Nations League con gli incontri in diretta su Dazn. Non mancano le emozioni del ciclismo femminile con una tappa del Tour de France in onda su Eurosport in chiaro, offrendo un’opportunità per tutti gli appassionati di godersi l’evento gratuitamente. Il palinsesto odierno si conferma dunque ricco di contenuti, tra diversi sport e numerosi canali, sia in chiaro che a pagamento, per soddisfare tutti i gusti degli sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

15:15 Tour de France (Eurosport, in chiaro)

Calcio

09:00 Amichevole: Monaco-Torino (Dazn, pay)

Nuoto

13:00 Mondiali Singapore 2025 – 5a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, in chiaro)

Pallavolo Maschile

09:00 Nations League: Francia-Slovenia (Dazn, pay)

Tennis

17:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 5a giornata (Sky Sport 1, pay)

