Sinner dona 5 milioni di dollari per aiutare i cani? Il post su "Dogtopia" spopola su Instagram, ma è giallo

Una pagina social accosta il nome del numero 1 al finanziamento di una struttura per amici a quattro zampe a Bologna: boom di like, eppure spuntano diversi dubbi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che a Jannik Sinner piacciano gli animali non è certo un mistero. Ha fatto scalpore, ad esempio, la notizia del gatto accompagnato dal veterinario dal fuoriclasse altoatesino a San Candido nella Panda di famiglia subito dopo lo choc della sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. Ma Jannik, per sua stessa ammissione, è amico di tutti gli animali. Dei cani, soprattutto. Talmente amico da aver deciso di finanziare, secondo un account Instagram, un ambizioso progetto relativo alla creazione di una struttura di sostegno per pelosi e pelosetti a Bologna. “Dogtopia”, il nome che sarebbe stato scelto da Jannik. Il condizionale è d’obbligo, perché i dubbi sull’indiscrezione sono tanti.

Sinner e la struttura per cani: il post sulla maxi donazione

A lanciare la notizia della donazione record – cinque milioni di dollari – di Sinner a favore di una struttura per cani nel capoluogo emiliano è stato un account Instagram, Crosspitdv. “Jannik Sinner lo chiama ‘Dogtopia’ – una vasta struttura di 15 ettari in costruzione nei pressi di Bologna, sostenuta da un investimento di 5 milioni di dollari da parte sua. Non si tratta solo di un rifugio, ma di un centro di guarigione per cani maltrattati, abbandonati o traumatizzati. ‘Abbiamo campi di addestramento, aree giochi acquatiche, assistenza veterinaria 24/7 — ma soprattutto, abbiamo amore’. Sinner ha condiviso che i cani non sono solo animali domestici – sono famiglia. Spera che Dogtopia diventi un modello nazionale e ispiri altri atleti ad agire”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fan in delirio per Jannik: “Campione speciale, seguite il suo esempio”

Sinner cuore d’oro, insomma. Al fianco degli amici a quattro zampe al punto da sostenere un’iniziativa molto onerosa, anche per un campione dal montepremi faraonico come il suo. E non a caso, sono stati tanti gli utenti che hanno commentato il post con elogi e apprezzamenti incondizionati. “Il ragazzo dai capelli rossi piu speciale che ci sia…Spero che anche altri atleti, calciatori in primis, seguano il suo esempio. Meglio i cani di tanti luridi umani..”. Oppure: “Un ragazzo speciale, forse inviato dagli Dei“. E ancora: “Bravo bravo tiferò ancora di più”. Insomma, un plebiscito per Jannik. Eppure, c’è anche chi ha sollevato dubbi.

Cinque milioni da Sinner per i cani? Le domande degli scettici

“Perché dollari? Siamo in Italia e lui è italiano“, la domanda – senza risposta – di un utente in calce al post. “Non esiste nessuna conferma di questa notizia, potreste indicare fonti affidabili?”, un’altra richiesta inevasa. E a sollevare qualche interrogativo è la stessa adnkronos, agenzia che ha rilanciato l’indiscrezione attraverso i propri canali: “Il nome di Sinner, in realtà, al momento viene accostato al progetto con una certa ‘fantasia'”. Insomma, anche per l’autorevole agenzia non ci sarebbero conferme sulla volontà di Jannik di finanziare questo progetto. A dirla tutta, non ci sarebbero neppure conferme relative al progetto stesso.

L’amore di Jannik per gli animali: la confessione al Roland Garros

Non sussistono dubbi, invece, sulla passione del numero 1 per i cani. Di recente, proprio in occasione dell’ultima edizione del Roland Garros, i canali social dello Slam francese hanno diffuso un video in cui Jannik osserva ammirato alcuni cuccioli che rincorrono palline da tennis: “Li amo, non ne abbiamo mai avuto uno”, le parole del campione. “Loro sono fedeli, leali e a volte provaano anche ad ascoltarti. A me piacciono molto gli animali, i cani in particolare. Non so e ne prenderei mai uno mentre sono ancora nel circuito, bisogna dedicargli tempo. Dopo però, sicuramente”. E quindi l’appello: “Hanno bisogno di una casa”. Chissà, potrebbe essere proprio “Dogtopia”.