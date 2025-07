Sinner, l’incredibile montepremi vinto a Wimbledon: il titolo ai Championships vale un nuovo record a Jannik

Il trionfo a Wimbledon è valso a Sinner il montepremi più alto da lui incassato nel circuito maggiore, superando anche quello dello US Open. Nonostante la sconfitta anche Alcaraz ha buoni motivi per sorridere

Non solo la gloria eterna, il titolo vinto a Wimbledon è valso a Jannik Sinner anche un incredibile montepremi da 3 milioni di sterline, una cifra ancora superiore a quella incassata l’anno scorso allo US Open e quasi il doppio di quanto invece percepirà Carlos Alcaraz per la finale raggiunta ai Championships.

Il montepremi incassato da Sinner

L’edizione 2025 si presentava come la più ricca di sempre di Wimbledon con un prize money totale di 53,5 milioni di sterline. Un aumento del 7% rispetto alla passata edizione, aumento rispecchiato anche dal montepremi incassato da Jannik Sinner, che grazie al successo su Carlos Alcaraz si è aggiudicato 3 milioni di sterline (ovvero 3.517.900 euro), ben 300 mila sterline in più di quante ne aveva guadagnate lo spagnolo in seguito al trionfo della passata edizione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nuovo record personale per Jannik

Il montepremi incassato a Wimbledon rappresenta un nuovo record personale per Sinner nel circuito maggiore. Prima del titolo vinto a Londra il massimo incassato da Jannik in un torneo ufficiale erano stati i 3.293.514 euro vinti con il trionfo allo US Open dell’anno scorso (torneo ufficiale con il prize money totale più alto di sempre, in attesa della nuova edizione dello slam statunitense).

Solo in un caso il n°1 ATP aveva incassato di più, ovvero al Six Kings Slam del 2024, torneo a esibizione organizzato dall’Arabia Saudita – che poco tempo fa ha confermato anche la seconda edizione -, il quale però non era ovviamente un torneo ufficiale, motivo per cui i circa 6 milioni di euro vinti dall’altoatesino l’anno scorso non rientrano nei montepremi ufficiali incassati in carriera da Sinner.

Ad Alcaraz circa la metà di quanto incassato da Sinner

Nonostante non sia riuscito a conquistare il suo terzo titolo consecutivo a Wimbledon, Alcaraz avrà comunque modo di consolarsi con il montepremi da lui incassato a Londra. La finale raggiunta ai Championships è valso un assegno da 1.520.000 sterline (1.646.575 euro), poco più della metà di quanto percepito da Sinner.