Il montepremi da non sottovalutare incassato da Lorenzo Sonego agli ottavi di Wimbledon 2025 e l'ascesa in classifica ATP

Così è stato evidentemente anche per Lorenzo , da singolarista. Eliminato agli ottavi, Sonego conquista un premio importante per aver disputato il match e che ammonta a una cifra pari a 240.000 sterline circa che costituiscono un ragguardevole traguardo considerato, poi, il miglioramento toccato con questa edizione che registra un aumento tale del 7%.

Nonostante il match fosse contro il numero 10 del ranking ATP, Sonego ha dimostrato di aver meritato l 1° set e di poter essere competitivo, ancora oggi, sull’erba inglese che ispira e costituisce un motivo di evidente motivazione ulteriore e non solo per il tennista azzurro. Lo stesso Nole Djokovic lo ha ribadito a sottolineare quanto possa essere speciale, per chi ambisce a simili palcoscenici, arrivare fino a qui.

Lorenzo ha salutato il pubblico di Wimbledon dopo aver subito un 3-6, 6-1, 7-6, 7-5 che non rispecchia affatto la qualità espressa dal suo tennis, come dimostra l’applauso rispettoso del pubblico inglese presente e che permette di avventurarsi nel sostenere, oltre quel che poteva essere affermato alla vigilia, che avrebbe meritato una fine differente.

Il premio che guadagna dunque l’azzurro ammonta a circa 277.863,60 euro. Una cifra che sposta quanto già guadagnato da Sonego in questa stagione e che, rammentiamo, deve larga parte dei suoi introiti in carriera alla sua ottima qualità nel doppio. Da singolarista questo fantastico obiettivo aiuta e sostiene il ranking, come andremo ad approfondire.

I premi di Wimbledon 2025

A tale proposito, ricapitoliamo quanto incassano i campioni del singolare e che cosa riceveranno in base al loro avanzamento in questa edizione di Wimbledon 2025, a seguito dell’incremento previsto per ogni turno del prestigioso torneo sull’erba del Grande Slam.

Secondo quanto stabilito, turno per turno:

Vincitore – 3.000.000 sterline

Finale – 1.520.000 sterline

Semifinali – 775.000 sterline

Quarti di finale – 400.000 sterline

Ottavi di finale – 240.000 sterline

Terzo turno – 152.000 sterline

Secondo turno – 99.000 sterline

Primo turno – 66.000 sterline

3° turno qualificazioni – 41.500 sterline

2° turno qualificazioni – 26.000 sterline

1° turno qualificazioni – 15.500 sterline

Un rilievo, da sottolineare ancora una volta come avvenuto per Cobolli: i tornei singolari maschile e femminile non registrano alcun gender gap in termini di premi previsti, da regolamento a differenza di quel che avveniva e che avviene in altri tornei.

La situazione di Sonego

Alla luce, poi, dei dati condivisi e consultabili sul sito ufficiale dell’ATP Tour, Sonego non ha conquistato titoli da singolarista in questa stagione, il suo prize money ammonta a $816,942.

In carriera ha messo via quattro titoli (singolare, 2 doppio) e raggiunto un prize money totale di $7,778,599 che risulta la somma di quel che ha conquistato in carriera (è pro dal 2013) anche nella sua carriera da doppista.

In altri termini, Lorenzo ha guadagnato nel 2025 e in carriera quanto segue:

697.072,10 EUR (YTD)

6.637.539,57 EUR (tot)

La classifica aggiornata in tempo reale

Guardiamo anche alla classifica ATP alla vigilia di Wimbledon 2025: stando all’ultima settimana, la classifica lo vede al 47esimo posto, ma con gli ottavi Sonego riesce a racimolare punti utili che lo proiettano virtualmente alla 40esima posizione.

Lorenzo scala, con il bottini di punti accumulati, ben 7 posizioni in classifica che potrebbero essere rivisti a conclusione del torneo e sulla base dei punti guadagnati da chi andrà a disputare quarti, semifinale e finalissima.