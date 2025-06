Sinner, Wimbledon ti fa sempre più ricco: il montepremi folle del 2025, cifra record con aumenti del 7%

Ai vincitori del singolare, maschile e femminile, andranno tre milioni di sterline, equivalenti a oltre tre milioni e mezzo di euro: più lievi gli incrementi per il doppio.

Quest’anno vincere a Wimbledon, anzi semplicemente giocarci, sarà ancora più bello. Di sicuro sarà più remunerativo, perché il montepremi del “The Championship”, come lo chiamano con sobrietà gli inglesi, è ulteriormente lievitato. Deborah Jevans, presidentessa dell’All England Lawn Tennis Club, l’esclusivo circolo che organizza il torneo più prestigioso su scala mondiale, ha svelato le cifre dell’edizione 2025 del torneo, il terzo Slam stagionale dopo gli Australian Open e il Roland Garros. Il totale è record, mai così alto, con incrementi del 7% rispetto al già esorbitante montepremi del 2024 e aumenti dell’11,1% per i vincitori dei due tabelloni di singolare, maschile e femminile.

Wimbledon 2025, al vincitore oltre tre milioni e mezzo di euro

Il vincitore del torneo maschile, quasi sicuramente uno tra Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, porterà a casa la bellezza di tre milioni di sterline, equivalenti a tre milioni e 520mila euro (una sterlina vale 1,17 euro, centesimo più, centesimo meno): lo scorso anno la vittoria valeva due milioni e 700mila euro. Stesso discorso per la vincitrice del torneo femminile: dal 2007, per fortuna, il gender gap tra maschi e femmine è stato definitivamente sanato. Identica cifra, dunque, per il vincitore e la vincitrice del torneo: all’epoca, giusto per fare un raffronto, trionfare a Wimbledon valeva 700mila sterline.

Tutti i premi turno per turno della prossima edizione di Wimbledon

Non solo al vincitore: aumenti generalizzati anche per chi arriva in finale, in semifinale, fa strada nel torneo o in ogni caso ci si qualifica. Al finalista sconfitto, ad esempio, sono destinati un milione e 520mila sterline (un milione e 780mila euro), ai due semifinalisti battuti 775mila sterline (910mila euro). Cifre che superano di gran lunga quelle dei primi due Slam in Australia e in Francia, anche se leggermente inferiori rispetto al ricchissimo US Open. Questo il dettaglio del prize money del singolare maschile e femminile di Wimbledon 2025, turno per turno.

Wimbledon, montepremi singolare maschile e femminile

Vincitore – 3.000.000 sterline

– 3.000.000 sterline Finale – 1.520.000 sterline

– 1.520.000 sterline Semifinali – 775.000 sterline

– 775.000 sterline Quarti di finale – 400.000 sterline

– 400.000 sterline Ottavi di finale – 240.000 sterline

– 240.000 sterline Terzo turno – 152.000 sterline

– 152.000 sterline Secondo turno – 99.000 sterline

– 99.000 sterline Primo turno – 66.000 sterline

– 66.000 sterline 3° turno qualificazioni – 41.500 sterline

– 41.500 sterline 2° turno qualificazioni – 26.000 sterline

– 26.000 sterline 1° turno qualificazioni – 15.500 sterline

Wimbledon, il montepremi di doppio e doppio misto

E per il doppio? Si sa, gli specialisti sono figli di un dio tennistico minore, se è vero che la cifra destinata ai vincitori è circa un quinto rispetto a quella riservata ai trionfatori del singolare; e va pure divisa per due, dal momento che si gioca a coppie. Aumenti, seppur lievi, sono previsti comunque anche per i doppisti. Ai vincitori andranno 680mila sterline (poco meno di 800mila euro), quindi 340mila sterline a testa. Ai finalisti 345mila sterline (poco più di 400mila euro). Davvero poca roba per i vincitori del torneo di doppio misto (a Parigi, sulla terra rossa, hanno trionfato Sara Errani e Andrea Vavassori): 135mila sterline (poco meno di 160mila euro), quindi pochi spiccioli in più – a persona – rispetto a chi esce al primo turno del singolare.

Wimbledon, montepremi doppio maschile e femminile

Vincitori – 680.000 sterline

– 680.000 sterline Finale – 345.000 sterline

– 345.000 sterline Semifinale – 174.000 sterline

– 174.000 sterline Quarti di finale – 87.500 sterline

– 87.500 sterline Ottavi di finale – 43.750 sterline

– 43.750 sterline Secondo turno – 26.000 sterline

– 26.000 sterline Primo turno – 16.500 sterline

Wimbledon, montepremi doppio misto