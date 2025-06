Sinner-Alcaraz, fenomeni diversi: il festaiolo Carlos si “nasconde” a Ibiza, l’umile Jannik va dal veterinario in Panda

Dopo le fatiche del Roland Garros Alcaraz e Sinner hanno deciso di prendersi qualche giorno di riposo, che hanno deciso di passare in maniera diametralmente opposta l'uno dall'altro

Tanto simili in campo in quanto a livello e atteggiamento impeccabile e sempre sportivo, quanto diversi fuori. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno affrontato i giorni di riposo dopo le fatiche del Roland Garros in maniera diametralmente opposta ma che riassumono al meglio le loro origini: uno spagnolo e ben più festaiolo è volato a Ibiza, l’altro altoatesino e più riservato e tornato a casa dove è stato visto alla guida di una Panda.

Alcaraz vola a Ibiza con gli amici

Ibiza è ormai una tappa fissa per Carlos Alcaraz nei suoi giorni di riposo tra un torneo e l’altro. Non sorprende dunque che lo spagnolo sia stato avvisato nell’isola delle Baleari a festeggiare con gli amici l’incredibile successo al Roland Garros.

D’altronde il già cinque volte campione slam rimane pur sempre un ragazzo di 22 anni che non ha mai negato di avere anche altri pensieri per la testa oltre al tennis – e fargliene una colpa sembra francamente impossibile se non addirittura ingiusto -, e che come un ragazzo normale, e comunque spesso posto a una pressione che ogni tanto può anche risultare schiacciante nei giovani fenomeni, vuole divertirsi con i suoi amici, magari nella privacy della sua ristretta cerchia di affetti. Sui social infatti è spopolato un video che riprende Alcaraz in un club di Ibiza mentre chiede con il sorriso ai fan di non riprenderlo.

Sinner torna a casa: l’aneddoto del sindaco di Sesto Pusteria

Ibiza invece appare proprio non essere l’ideale di vacanza del nostro Jannik Sinner, che quando ne ha l’occasione sfrutta i suoi giorni di riposo per tornare nel suo paese natio e stare con la famiglia, in questo caso magari anche per vivere qualche giorno di vita quotidiana, come la definiremmo noi gente comune, per mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta al Roland Garros.

A proposito dei giorni altoatesini di Jannik quando torna a casa, il sindaco di Sesto Pusteria, Thomas Summerer, ha svelato alcuni simpatici aneddoti in un intervento a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 che raccontano la semplicità del n°1 al mondo, come quello riguardante l’animale domestico della famiglia: “L’ultima volta che ci siamo incontrati, per esempio, lui girava con la Panda della mamma per portare il suo gatto dal veterinario”.

Un aneddoto che non riguarda l’ultimo suo ritorno a casa, durante il quale il sindaco non ha avuto occasione di incontrarlo, ma che rappresenta al meglio la semplicità, l’umiltà e la genuinità del numero uno al mondo.

A Wimbledon però sarà sempre sfida a due

Entrambi insomma cercano di ricaricare le pile dopo il dispendioso Roland Garros nella maniera che ognuno più predilige, anche perché a breve sarà nuovamente tempo di tornare in campo per la stagione sull’erba, che vedrà i due inizialmente impegnate in due tornei differenti con Sinner che volerà ad Halle per difendere il titolo del 2024 e Alcaraz invece al Queen’s.

I due però poi con ogni probabilità si ritroveranno a Wimbledon, dove potrebbero dare vita a un’altra avvincente finale slam, questa volta nello stadio più iconico di questo sport. Difficile infatti immaginare che qualcuno possa riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai due dominatori del circuito e ai sogni degli appassionati, che dopo il Roland Garros non vedono l’ora del secondo atto in una finale slam.