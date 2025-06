Berrettini, il momento più difficile: e a Wimbledon c’è uno scenario da incubo. Musetti si ferma: “Ho bisogno di tempo”

L’Italia perde due protagonisti importanti per la stagione sull’erba e in vista di Wimbledon. Berrettini sceglie la strada del silenzio nel momento più delicato

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno annunciato il loro forfait dal torneo del Queen’s. Per i due tennisti italiani la stagione sull’erba comincia ad handicap e per il romano rischia di ricrearsi uno scenario da incubo come nel 2024 quando fu subito costretto a sfidare Sinner.

Wimbledon, lo scenario da incubo

Matteo Berrettini, dopo aver rinunciato al Queen’s, ora farà di tutto per essere ai nastri di partenza a Wimbledon anche se arriverà al grande appuntamento con una condizione fisica tutta da verificare. E come nel 2024 per lui c’è uno scenario da incubo nel torneo inglese. L’infortunio infatti gli ha tolto punti importanti in classica e ora è sceso dalla 28esima posizione alla numero 34. Questo vuol dire che sull’erba di Wimbledon non sarà testa di serie e rischia di trovarsi di nuovo di fronte un sorteggio da incubo. La stessa situazione che si venne a creare nella scorsa stagione quando al secondo turno incrociò Jannik Sinner al secondo turno nel derby italiano e dovette dire addio al torneo.

Il silenzio sui social

E’ un momento no per Matteo Berrettini. L’infortunio patito nel corso degli Internazionali è stata l’ultima goccia. Il romano ha sempre saputo affrontare i momenti negativi con il sorriso e un pizzico di ironia e anche per questo stupisce il suo silenzio sui social nel corso dell’ultimo periodo. Anche dopo il forfait al Queen’s che di fatto accorcia la sua stagione sull’erba al solo Wimbledon, Berrettini ha preferito la strada del silenzio. Dopo un buon avvio di stagione che lo aveva riportato tra i migliori, ora per lui è tutto da rifare e la scelta della separazione dal preparatore Umberto Ferrara testimonia la sua delusione per quanto successo nelle ultime settimane.

L’annuncio di Musetti

Anche per Lorenzo Musetti l’infortunio arriva in un momento molto delicato. Dopo una stagione sulla terra rossa che lo ha visto tra i migliori del circuito, il toscano sperava di conservare il momento positivo anche sull’erba. C’erano da difendere i punti dello scorso anno tra Stoccarda e Queen’s che invece sono già andati in fumo. E ora a Wimbledon c’è un altro bottino importante di punti. Ma per Lorenzo è il momento di prendersi un attimo di pausa come lui stesso ha annunciato su social: “Purtroppo, come avrete visto, ho dovuto ritirarmi dal Queen’s. Ho ancora bisogno di tempo per riprendermi dall’infortunio subito a Parigi. Io e la mia squadra stiamo facendo tutto il possibile per essere pronti per Wimbledon. Non vedo l’ora di tornare in campo e di rivedervi tutti!”.