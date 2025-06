Classifica ATP, Sinner allunga su Alcaraz nonostante la sconfitta: ma Carlos domina la Race. Musetti come Berrettini

La classifica ATP dopo il Roland Garros: Alcaraz vince ma perde terreno su Sinner, che è certo di allungare ulteriormente il proprio regno in vetta al ranking a dopo Wimbledon

La splendida finale del Roland Garros ha confermato Carlos Alcaraz ha re di Parigi, ma a sorridere nella classifica ATP è il nostro Jannik Sinner, che nonostante la sconfitta ha aumentato il proprio vantaggio sullo spagnolo, che però domina la Race ATP. Lorenzo Musetti invece eguaglia il best ranking di Matteo Berrettini grazie alla semifinale raggiunta al French Open.

Sinner guadagna su Alcaraz nonostante la sconfitta

La sconfitta in finale al Roland Garros per mano di Carlos Alcaraz dopo non essere riuscito a sfruttare tre match point in risposta in suo favore sarà certamente difficile da digerire e da mettersi alle spalle per Jannik Sinner. Un piccolo contentino all’altoatesino lo offre però la classifica ATP. Grazie alla finale raggiunta a Parigi infatti Jannik ha aumentato il proprio bottino nel ranking di 500 punti salendo 10880, portandosi a 2030 punti di vantaggio su Carlos, che invece non ha guadagnato punti avendo vinto il titolo anche la passata stagione.

Un distacco che permette a Sinner di essere certo di rimanere n°1 dopo Wimbledon, anche perché pure a Londra Alcaraz dovrà difendere i 2000 punti del titolo della passata stagione colui che fino a poco rappresentava un’insidia per la vetta del ranking, ovvero Alexander Zverev, è scivolato a 4495 punti da Jannik, che arriverà così alla sua 58esima settimana consecutiva da n°1.

Alcaraz però allunga nella race ATP

La situazione cambia però radicalmente se si guarda alla Race ATP, la classifica utilizzata per decretare i giocatori qualificati alle Finals e che tiene in considerazione solo i punti conquistati nell’anno in corso. A dominare questa classifica è infatti Alcaraz, che grazie al titolo vinto al Roland Garros è salito a 5740 punti staccando Sinner, che ne ha “solo” 3950 avendo potuto disputare solamente tre tornei nel 2025. Un divario importante che Jannik dovrà cercare di colmare nei prossimi mesi per essere certo di rimanere il n°1 del mondo a lungo.

Musetti eguaglia il best ranking di Berrettini

Il Roland Garros appena conclusosi è stato estremamente positivo anche per Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la sua prima semifinale al French Open, arrendendosi poi per infortunio contro Alcaraz dopo aver giocato alla pari con lui per i primi due set. Un risultato che ha permesso al carrarino di guadagnare 700 punti in classifica e registrare un nuovo best ranking alla posizione n°6 ATP, eguagliando quello di Matteo Berrettini. Ora per Lorenzo arriverà però la parte difficile, ovvero difendere i punti conquistati sull’erba nel 2024, quando arrivò in finale all’ATP 500 del Queen’s e in semifinale a Wimbledon.