Roland Garros, Sinner-Alcaraz nella storia: Nadal estasiato, Musetti s’inchina, Wawrinka e De Minaur increduli

La finale del Roland Garros 2025 rimarrà negli annali della storia del tennis grazie a Sinner e Alcaraz, fenomeni assoluti esaltati da colleghi e leggende di questo sport

La partita più bella dell’anno. Una delle finali slam più belle di sempre e la più lunga nella storia del Roland Garros. Un match che ha visto un Jannik Sinner magistrale venire rimontato dopo non aver concretizzato tre match point da un Carlos Alcaraz disumano. Una sfida che ha avuto tutto e che ha messo in mostra anche l’incredibile correttezza e sportività di questi due fenomeni, osannati da molti loro colleghi illustri come Rafael Nadal, Stan Wawrinka e non solo, rimasti strabiliati dallo spettacolo offerto dai campioni assoluti di questa generazione.

Sinner e Alcaraz, fenomeni alieni dallo spirito umano

Casomai ci fosse ancora qualche timore sullo stato del tennis dopo la – quasi – fine dell’era dei Big3, con la spettacolare finale del Roland Garros – la più lunga e certamente tra le più indimenticabili nella lunga storia di questo torneo – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno fugato ogni dubbio. Oltre cinque ore e mezza di battaglia a un livello alieno, con costanti ribaltamenti di risultato e giocata oltre i limiti da parte di entrambi, che però hanno anche dimostrato di essere non solo dei campionissimi, ma anche degli esempi positivi come pochi altri, dimostrandosi più volte corretti e sportivi nei confronti dell’avversario, con entrambi i giocatori che in situazioni di punteggio delicate hanno ribaltato le decisioni arbitrali in loro favore concedendo il punto all’avversario.

Nadal estasiato da Sinner e Alcaraz

A essere rimasti ammaliati dall’incredibile spettacolo offerto da Jannik e Carlos non sono stati solo i semplici tifosi, ma ovviamente anche addetti ai lavori e colleghi giocatori o leggende di questo sport, a partire dall’icona per eccellenza del Roland Garros, ovvero Rafael Nadal, il cui peso dell’assenza dopo il ritiro siamo certi essere stato attutito dalla presenza di Sinner e Alcaraz: “Che gran finale del Roland Garros! Sono molto felice per te Alcaraz! Congratulazioni Sinner per l’incredibile battaglia” il commento a caldo del re della terra rossa.

Wawrinka e De Minaur increduli, Musetti e Bublik s’inchinano

Tanti anche i messaggi di altri giocatori, a partire da un incredulo Alex de Minaur che ha così commentato: “Senza parole, solo ammirazione”; passando per il tre volte campione slam Stan Wawrinka “Livello senza senso!“. C’è anche chi si è inchinato ai due fenomeni della racchetta come Alexander Bublik, battuto da Sinner in occasione dei quarti di finale: “Miglior incontro che abbia visto in vita mia. Alcaraz e Sinner, siete un esempio”; e l’azzurro Lorenzo Musetti, ritiratosi invece in semifinale contro Carlos: “Alcaraz e Sinner i veri campioni del nostro sport”.

Oltre ai loro sono arrivati anche i messaggi di ammirazione di due azzurri come Fabio Fognini “Che partita, che sfida. Oro per gli occhi, grazie Alcaraz e Sinner” e Andrea Vavassori “Campioni totali!”, oltre a quello della leggenda Boris Becker, al quale questa finale ha ricordato che “Il tennis è semplicemente uno sport fantastico!”.