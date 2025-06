Europei a squadre, trionfo Italia: Iapichino e Fabbri trascinano gli Azzurri, beffate Polonia e Germania

Secondo successo consecutivo in Coppa Europa grazie agli exploit di Larissa e Leonardo e alle buone prove degli altri, da Desalu a Pieroni, dalla staffetta a Padovan e Crippa.

Due anni dopo Chorzow, è ancora grande Italia nell’atletica. La selezione azzurra trionfa negli Europei a squadre di Madrid, la cara vecchia “Coppa Europa”, mantenendo e anzi consolidando il vantaggio ottenuto nelle precedenti giornate. In quella finale, decisivi per il successo degli Azzurri gli exploit di Leonardo Fabbri nel getto del peso e di Larissa Iapichino nel salto in lungo, insieme a una serie di buoni piazzamenti nelle altre discipline. Particolarmente rilevanti il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 e della staffetta mista 4×400, ma anche il sorprendente quinto posto di Paola Padovan nel giavellotto.

Europei a squadre, trionfo di Leonardo Fabbri nel peso

Il primo, in ordine di tempo, a vincere la sua prova è stato Leonardo Fabbri. Per il campione toscano successo mai in discussione nel peso con un miglior lancio di 21,68 metri: ampio il vantaggio sullo svedese Wictor Petersson (21,10) e sul polacco Konrad Bukowiecki (20,55). “Ci tenevo molto a fare una buona misura, che mi rende in parte felice perché la pedana era veramente veloce. Col calore tendono a diventare proprio al limite dello scivoloso, quindi mi sono piaciuto molto. Io il caldo lo patisco tantissimo, però va bene così. Bene la tecnica, mi manca un po’ di velocità”, le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

Salto in lungo, Larissa Iapichino batte Malaika Mihambo

Il secondo succeso italiano di giornata porta la firma di un’altra fiorentina, Larissa Iapichino. Una vittoria giunta con uno scatto finale da campionessa vera, un salto da 6,92 metri ottenuto al quinto tentativo, dopo aver piazzato misure poco significative in precedenza. Battuta la rivale di sempre, la tedesca Malaika Mihambo (6,84). Terza la portoghese Agate de Sousa (6,84). Per la giovane campionessa azzurra la legittima soddisfazione e un appuntamento: “Ci tenevo a far bene, sono contenta che il risultato sia arrivato bene o male. Ora l’obiettivo è essere al meglio il 19 luglio a Londra”.

Le buone prove di Desalu e della staffetta mista 4×400

Buoni riscontri anche per Fausto Desalu nei 200 metri e per la staffetta mista 4×400: doppio secondo posto, per complessivi 30 punti in classifica. Per Desalu un buon riscontro cronometrico (20”18) alle spalle del vincitore, l’olandese Xavi Mo-Ajok (20”01). Terzo il britannico Toby Harries in 20”25. Record italiano, invece, per i ragazzi della 4×400. Squadra azzurra composta da Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti e Alice Mangione, bravi a chiudere in 3’09”66, miglior prestazione di sempre per gli azzurri. Prima posizione per la Polonia (3’09”43), terza la Gran Bretagna per due millesimi (3’09”66).

Coppa Europa, tutti i piazzamenti e la classifica finale

Gli altri risultati: Idea Pieroni quarta nell’alto a quota 1,91, quinto posto per Paola Padovan nel giavellotto (57,91) e per Yemaneberhan Crippa nei 5000 (13’48”03): “Sto preparando la maratona, mi sono sacrificato per la Nazionale e sono contento di averlo fatto”, le sue parole. Sesto posto per Marta Zenoni nei 1500 (4’10”23), settimo per Dalia Kaddari nei 200 femminili (22”68) e per Federico Riva nei 1500 (3’40”89). Nono Roberto Orlando nel giavellotto (72,75), tredicesima Gaia Colli nei 3000 siepi (10’16”80). Per la squadra azzurra un punteggio complessivo di 431,5 punti, con ampio vantaggio su Polonia (403,5) e Germania (397).