Parigi 2024, Desalu lancia la sfida: tempo super in Svizzera e Mennea più vicino. Tamberi riprende la corsa

Il momento d’oro dell’atletica continua grazie a Fausto Desalu che diventa il secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri con 20”08: superato anche il miglior tempo di Tortu

L’atletica italiana sembra più pronta che mai in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La manifestazione a cinque cerchi in terra francese arriva a distanza di poche settimane dagli Europei di Roma in cui gli azzurri hanno fatto incetta di medaglia. Ma se l’Olimpico è stato terra di conquista non altrettanto semplice a Parigi quando in gara ci sarà il meglio dell’atletica mondiale.

Desalu torna a ruggire: 20”08 in Svizzera

A pochi giorni dalle Olimpiadi arriva un risultato a sorpresa per i colori italiano con la super prestazione di Fausto Desalu. Sulla pista di La Chaux-de-Fonds in Svizzera l’azzurro fa fermare il cronometro su 20”08 sui 200 metri facendo segnare il suo personale e diventando il secondo italiano più veloce sulla distanza dopo il leggendario Pietro Mennea. Una prova che arriva in un momento particolarmente propizio, da anni Desalu ha dovuto fare i conti con tanti piccoli infortuni che non gli hanno permesso di tornare ai tempi di qualche anno fa e in particolare al 20”13 che era il suo personale ma vecchio ormai di 5 anni.

Desalu meglio di Tortu: vuole la staffetta

La prestazione super di Fausto Desalu rischia di cambiare ancora una volta tutte le discussioni riguardanti la staffetta azzurra. Nelle ultime uscite della squadra italiana la prima frazione ha cambiato più volto proprietario con Melluzzo e Rigali che hanno sempre fatto bene. Proprio Rigali nei 100 metri corsi in Svizzera ha dimostrato di essere in ottima condizione firmando il cronometro su 10”19 che gli vale anche come personale. Insomma anche lui ha dimostrato ottima condizione in vista di Parigi. Il tutto senza dimenticare che nella corsa con il “testimone” al momento manca all’appello anche Chituru Ali, che solo qualche settimana fa è sceso sotto i 10 secondi. A questo punto anche Filippo Tortu dovrà guadagnarsi il posto in squadra.

Tamberi prova a bruciare i tempi

Nel frattempo desta ancora un po’ di preoccupazione la situazione legata a Gianmarco Tamberi. Il capitano della squadra di atletica e portabandiera azzurro è stato vittima di un infortunio nella fase di riscaldamento di un meeeting a cui avrebbe dovuto partecipare in Ungheria. Le sue condizioni e le sue parole nei giorni successivi hanno creato apprensione tra i tanti fan di Gimbo che però, messa da parte la paura iniziale, sembra aver ripreso seppur lentamente la sua marcia di avvicinamento ai Giochi di Parigi. Oggi il campione marchigiano ha infatti pubblicato un video che lo vede alle prese con le prime corse, niente salti o esercizi duri, ma la situazione sembra procedere nella giusta direzione.