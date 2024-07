Le principali regole dell'hockey su prato: quanti giocatori ci sono in campo, le misure di porte e campo e le info su bastoni e pallina

L’hockey su prato dopo pallanuoto e calcio, è il terzo sport di squadra con la più antica presenza alle Olimpiadi.

Le regole del gioco

Giocato da squadre composte da 11 giocatori (10 di movimento + 1 portiere) su un campo in erba (naturale o sintetica) all’aperto. Il gioco consiste nel segnare più gol della squadra avversaria tirando la pallina in plastica dentro una porta.

I giocatori di hockey usano bastoni a forma di uncino per far avanzare una palla verso la porta dell’avversario. Le partite si giocano su quattro quarti da 15 minuti (per un totale di 60 minuti), dopodiché vince la squadra con il maggior numero di gol.

Ogni squadra è composta da attaccanti, centrocampisti e difensori più un portiere, sono consentite sostituzioni a rotazione. Oltre ai portieri, ai giocatori non è consentito toccare la palla con le mani o con i piedi. La pallina ⁠ – che è grande all’incirca come una palla da baseball ma leggermente più leggera – si può toccare solo con il lato piatto dei bastoni e non con la parte tonda.

Un campo da hockey è lungo 91,4 me largo 55 m, con porte a ciascuna estremità. La porta è larga 3.66 m e alta 2.14 m. Ogni porta è circondata da un cerchio di tiro a forma di D. I goal possono essere segnati solo dall’interno del cerchio di tiro dell’avversario.

Un’altra caratteristica del gioco è l’assenza di fuorigioco. Rimossa dalle regole dell’hockey nel 1996, l’abolizione della regola del fuorigioco è servita ad aumentare la velocità del gioco e ha portato a segnare più gol.

Il bastone dell’hockey: differenze tra prato e ghiaccio

Nonostante il principio sia sempre lo stesso, quindi passarsi una palla o un disco con un bastone per segnare gol, esistono diverse varianti di questo gioco. Tra le varie forme di hockey, quelle più conosciute sono l’hockey su prato, che viene giocato alle Olimpiadi estive, e l’hockey su ghiaccio, sport in gara alle Olimpiadi invernali.

L’hockey su ghiaccio viene giocato al chiuso (in appositi palazzetti) o all’aperto (prevalentemente su laghetti ghiacciati) e prevede l’utilizzo di appositi pattini. La partita si gioca con un piccolo disco di gomma e il bastone è e a forma di “L”. Ѐ uno sport molto più fisico dell’hockey su prato, infatti i giocatori hanno protezioni al corpo e alla testa per attutire i colpi sferrati dagli avversari.

Nell’hockey su prato, il bastone è più ricurvo e a forma di “J”. L’hockey su prato viene giocato all’aperto e sull’erba o generalmente su un campo con terreno sintetico. Non prevede protezioni particolari per gli atleti e si gioca con una pallina di dimensioni ridotte. Tra le altre varianti di questo gioco troviamo l’hockey in pista e in-line.