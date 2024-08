Olimpiadi: volley, ascolti record per l'oro. Volpi: "Bilancio fantastico, felice per Velasco" ESCLUSIVA

La pallavolo conquista l'oro anche negli ascolti televisivi: battuto l'evento di Tamberi che era stato il più visto dopo la cerimonia di inaugurazione

Con 360 ore di diretta sono state maratone olimpiche anche per la RAI che ha fatto bottino strapieno per i Giochi di Parigi 2024 tra ascolti record, rubriche vincenti e un servizio pubblico sportivo apprezzato dalla stragrande maggioranza dei telespettatori. Si chiude con il botto per Rai 2 che totalizza oltre 5.5 milioni di telespettatori e uno share superiore al 40% per la finale di pallavolo femminile, vinta contro gli Stati Uniti. In esclusiva per Virgilio Sport, Iacopo Volpi (direttore di RAI SPORT) ci racconta come ha schierato la sua squadra in campo alle Olimpiadi, i segreti del successo e il commento sugli atleti azzurri in gara tra gioie, lacrime e delusioni.

Dopo due interminabili settimane di sport, che bilancio si sente di fare ora che l’evento delle Olimpiadi è terminato?

“E’ un bilancio fantastico con 360 ore di trasmissione senza reclami, proteste o problemi di alcuna natura: siamo riusciti a far vedere tutti gli italiani in gara e non solo. Abbiamo lavorato tutti tantissimo con un grande senso di appartenenza ritrovato e un sacrificio costante che ci ha fatto essere lì sempre presenti con il massimo del rendimento. Il lavoro della regia di Massimiliano Mascolo è stato impressionante: programmazione di eventi giorno per giorno, un coordinamento giornalistico attento a tutte le esigenze ed abile a smistare gli eventi tra Rai 2, Rai SPORT (lcn. 58) e Rai Play. Contento di aver chiuso con il record della pallavolo, l’evento sportivo più visto in assoluto in Italia”.

Quali sono stati i segreti delle vostre rubriche giornaliere che hanno totalizzato ascolti pazzeschi?

“Le nostre due rubriche sono state vincenti ma dietro c’è stato un lavoro enorme: un plauso ad Arianna Secondini che ogni mattina alle 4 si preparava per scendere con la sua squadra per essere in onda già alle 7:00 del mattino su Rai 2 per lanciare gli eventi di giornata e per far rivedere le immagini del giorno precedente. Per quanto mi riguarda sono entusiasta di Notti Olimpiche che ha totalizzato ascolti fortissimi e share molto alto (quasi 2 milioni di telespettatori fino all’una di notte con uno share superiore al 16% su Rai 2 ndr.). I nostri talent sono stati tutti eccezionali da Yuri Chechi, Lucchetta, Sacchi, Pantano, Damiani e tanti altri che non vorrei dimenticare”.

L’oro più bello e la delusione maggiore per Iacopo Volpi

“Gli ori sono tutti belli ma per un ‘malato’ di pallavolo come me è stato quello raggiunto dalla pallavolo femminile, che sono andato ad assistere personalmente (una delle pochissime fughe dal mio ufficio). Si è chiuso il cerchio con Velasco, una bellissima storia e soddisfazione. Anche la Banti con la vela mi ha emozionato tanto. Paltrinieri mi fa impazzire. Tamberi emoziona tutti, riempie gli stadi ed è un uomo social che vuole comunicare tutto, credo che sia un suo sfogo. Sulla pallavolo maschile mi è dispiaciuto tanto ma la Francia ha giocato meglio di tutti, peccato non essere arrivati terzi soprattutto per Fefè De Giorgi ma il futuro è nostro”.

La RAI si prepara adesso anche alla paralimpiadi, come verrà strutturata la vostra programmazione?

“Sulle paralimpiadi sono felice di poter assicurare una copertura completa. Questa volta con la regia in Francia avremo i segnali di tutte le gare, a differenza degli anni precedenti in cui c’erano solo di alcune ed erano quelle già selezionate. Dal 28 agosto all’8 settembre seguiremo tutto l’evento senza lasciare nulla al caso con il solito schema RAI 2 + RAI SPORT (ch. 58) e RAI PLAY”

Ascolti TV, Olimpiadi 11 agosto 2024

PRIMA SERATA:

Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 20:50 alle 00:08, intrattiene 2.801.000 spettatori pari al 23.4%.

PRESERALE:

Su Rai2, dopo TG Olimpico (1.179.000 – 12.7%) e Le Storie di Parigi (1.327.000m – 13.5%), l’ultima puntata di Notti Olimpiche totalizza 1.607.000 spettatori (13%).

MATTINA:

Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 521.000 spettatori (14.8%). A seguire, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica totalizza 1.458.000 spettatori (25.3%).

DAY TIME MEZZOGIORNO:

Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024 , il Pentatlon raduna 1.612.000 spettatori (19.7%).

Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile è visto da 370.000 spettatori (5.4%), il Ciclismo su Pista 575.000 (7.6%), il Ciclismo su Posta femminile 607.000 (6.7%), il Ciclismo su Pista 951.000 (8.9%), il Pentatlon femminile 1.116.000 (9.6%).

POMERIGGIO:

Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024 , dalle 12:49 alle 18, sono viste da 5.090.000 spettatori pari al 42.1%. Nel dettaglio: il Pentatlon 2.461.000 spettatori pari al 21%, la finale di Pallavolo femminile USA-Italia 5.550.000 spettatori pari al 40.3%, la Pallacanestro 2.132.000 spettatori pari al 21.7%, il Breaking 1.666.000 spettatori pari al 18.2%, la Pallacanestro 1.778.000 spettatori pari al 19.4%, la Pallanuoto 1.237.000 spettatori pari al 13.8%.

Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 12:49 alle 18, sono viste da 5.090.000 spettatori pari al 42.1%. Nel dettaglio: il Pentatlon 2.461.000 spettatori pari al 21%, la finale di Pallavolo femminile USA-Italia 5.550.000 spettatori pari al 40.3%, la Pallacanestro 2.132.000 spettatori pari al 21.7%, il Breaking 1.666.000 spettatori pari al 18.2%, la Pallacanestro 1.778.000 spettatori pari al 19.4%, la Pallanuoto 1.237.000 spettatori pari al 13.8%.

Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile conquista 701.000 spettatori (5.3%), il Ciclismo su Pista 290.000 (2.1%), il Ciclismo su Pista femminile 273.000 (2%). A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024, dalle 14:51 alle 21:24, arriva a 270.000 spettatori (2.5%).

SECONDA SERATA:

Su Rai2 Sinfonia Azzurra conquista 857.000 spettatori pari al 16.1%, mentre Il Meglio Di… Parigi 2024 raccoglie 229.000 spettatori pari al 7.5% nella parte rilevata fino alle 1:59.

SHARE MEDIO RAI 2 NELLE 24 ORE: 23.35%

