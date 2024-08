Olimpiadi, da Parigi a Los Angeles, cambiano date e discipline: Giochi senza auto, tutte le novità del 2028

Ufficializzate le date dal Comitato Olimpico: ecco le strutture che verranno utilizzate per LA28. La sindaca Bass: "Lavoriamo per una città più verde"

Archiviata l’edizione di Parigi 2024, si pensa già a Los Angeles 2028. La cerimonia di chiusura, come da tradizione, ha segnato la conclusione di questa edizione dei Giochi, lasciando spazio alla prossima avventura olimpica che si terrà tra quattro anni. Allo Stade de France, la sfilata degli atleti rimasti ha visto sventolare il tricolore italiano dai portabandiera Fiamingo e Paltrinieri.

Durante la cerimonia, il passaggio del vessillo olimpico alla città di Los Angeles ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i Giochi del 2028, accompagnato da uno spettacolo che ha visto la partecipazione anche della star di Hollywood, Tom Cruise. L’attenzione ora è tutta rivolta alla città degli angeli, dove ci si aspettano numerosi cambiamenti. A partire dalle date, fino alle discipline in gara, si prevede anche l’introduzione di un’edizione “senz’auto”.

Olimpiadi Los Angeles 2028, date e precedenti

Il Comitato Olimpico ha reso note le date ufficiali per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, che si terranno eccezionalmente dal 14 al 30 luglio, anticipando il consueto calendario estivo. Questa sarà la terza volta che la California accoglie le Olimpiadi, dopo 44 anni dall’edizione del 1984. Quell’anno rimase impresso nella memoria sportiva per l’eccezionale prestazione di Carl Lewis, che conquistò quattro medaglie d’oro, ma anche per il boicottaggio sovietico, una reazione all’analogo boicottaggio degli Stati Uniti ai Giochi di Mosca del 1980.

L’edizione precedente a Los Angeles risale al 1932, in un contesto di forte crisi economica negli Stati Uniti a causa della Grande Depressione. Ma la storia olimpica americana va ancora più indietro, fino al 1904, quando St. Louis ospitò i Giochi. Quell’edizione fu segnata da una partecipazione internazionale estremamente ridotta, con solo 53 atleti non nordamericani, a causa delle difficoltà logistiche di raggiungere il Missouri e delle tensioni internazionali dovute alla guerra russo-giapponese.

Los Angeles 2028, le discipline e gli impianti

Novità in arrivo anche sul fronte delle discipline che verranno disputate a Los Angeles 2028, con sei nuove aggiunte al programma olimpico. Tra queste, il baseball e il softball, che hanno già fatto parte di diverse edizioni dei Giochi Olimpici, segnano un gradito ritorno. Anche il cricket farà il suo rientro, dopo essere stato presente solo a Parigi nel 1900, mentre il lacrosse, inserito a St. Louis nel 1904 e a Londra nel 1908, tornerà a far parte del programma. Per la prima volta, invece, faranno il loro debutto olimpico il flag football e lo squash, portando una ventata di freschezza e innovazione ai Giochi.

Sul fronte delle sedi, Los Angeles 2028 punterà sull’utilizzo di impianti già esistenti o temporanei, in linea con un approccio sostenibile e pratico. Tra questi, il Banc of California Stadium e il SoFi Stadium saranno tra le strutture chiave. Il Los Angeles Memorial Coliseum, storico impianto che ha già ospitato le Olimpiadi del 1932 e del 1984, sarà nuovamente al centro dell’attenzione, ospitando le gare di atletica e le cerimonie di apertura e chiusura. Questo stadio iconico ha subito significativi interventi di ristrutturazione tra il 2017 e il 2019, per prepararsi a questo nuovo appuntamento con la storia olimpica.

Gli impianti sportivi saranno distribuiti principalmente tra Downtown, la Valley, South Bay e Long Beach, garantendo una copertura capillare dell’area metropolitana di Los Angeles. Il villaggio olimpico sarà situato nel campus dell’Università della California a Los Angeles, nel quartiere di Westwood.

L’iniziativa della sindaca di Los Angeles

La grande novità dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 potrebbe essere la realizzazione di un evento “senz’auto”, una proposta ambiziosa promossa dalla sindaca Karen Bass. Presentatasi alla cerimonia di chiusura di Parigi 2024, la sindaca ha sottolineato l’importanza di rendere i Giochi più sostenibili, puntando sull’espansione del sistema di trasporto pubblico. “Stiamo lavorando per creare posti di lavoro ed espandere il nostro sistema di trasporto pubblico, in modo da poter avere Giochi senza auto. A Los Angeles è una sfida, siamo innamorati delle nostre automobili, ma stiamo lavorando per una città più verde”, ha dichiarato Bass.

Il progetto prevede che i cittadini e i visitatori si muovano principalmente con i mezzi pubblici, riducendo l’uso delle auto private. La sindaca ha specificato che sarà necessario un notevole potenziamento dei trasporti pubblici: “Sarà necessario un incremento significativo dei trasporti. Avremo bisogno di oltre tremila autobus che prenderemo in prestito da tutto il paese,” ha affermato, mettendo in luce la necessità di una cooperazione per la riuscita di questa iniziativa.

Bass ha inoltre ricordato come l’edizione del 1984 si sia svolta senza grandi problemi di traffico, nonostante i timori iniziali: “Tutti erano preoccupati per il traffico, e non avevamo gli stessi strumenti di oggi. Con la pandemia di Covid-19 abbiamo imparato che è possibile lavorare da remoto”, ha concluso.