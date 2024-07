Parigi 2024, le Olimpiadi più comode per l’Italia dal 1992: poi a Los Angeles e a Brisbane il fuso orario da incubo

I Giochi olimpici sono sempre un grande evento ma non sempre è semplice seguirle con attenzione a causa del fuso orario: per la prima volta dal 1992 si disputeranno nello stesso fuso orario dell’Italia

Le Olimpiadi più comode in assoluto per i tifosi italiani: almeno dal punto di vista dell’orario. I Giochi di Parigi cattureranno l’attenzione di tanti appassionati di sport nel corso delle prossime due settimane e per i tifosi italiani sarà possibile seguirli senza dover fare strani calcoli di orari e di fusi, per la prima volta dal 1932.

Barcellona 1992: l’ultima volta

L’ultima volta che l’Italia si è ritrovata con lo stesso fuso orario del paese che ospitava le Olimpiadi era il 1992 e la location era Barcellona. Sono dunque passati 32 anni dall’ultima volta e in particolare da un’edizione che viene ricordata tra quelle con maggior fascino. I giochi spagnoli sono ricordati per la straordinaria impresa del Settebello, ma saranno anche le Olimpiadi del primo e forse unico Dream Team del basket Usa. Da quel momento ovviamente i Giochi hanno fatto il giro del Mondo con un salto negli Stati Uniti nel 1996 e poi a Sydney nel 2000 per l’edizione del millennio con qualche problema di fuso orario per gli appassionati italiani.

Atene 2004 e Londra 2021: a distanza di un’ora

Ci sono state però le due edizioni europee in questo lungo periodo durato 32 anni a dare un po’ di tregua dal punto di vista “logistico” per i tifosi italiani. La prima ad Atene nel 2004 che però non ricade nello stesso fuso orario del nostro paese ma a solo un’ora di distanza (in avanti rispetto all’Italia) e poi quelle di Londra nel 2012 ancora una volta con un solo giro di lancette da tenere in considerazione (stavolta però un’ora indietro).

Los Angeles e Brisbane dopo Parigi

E’ arrivato il momento di godersi al 100% le Olimpiadi di Parigi 2024 anche perché le prossime due saranno decisamente complicate dal punto di vista del fuso orario a cominciare da quelle di Los Angeles nel 2028: dalla costa Ovest degli Stati Uniti la distanza in termini di orologio sarà considerevole circa 8 ore (in avanti), anche 9 in considerazione dell’ora legale. E non andrà tanto meglio nel 2032 quando i Giochi torneranno in Oceania e in particolare a Brisbane in Australia con una differenza di altre 8 ore ma questa volta indietro rispetto al nostro paese.

Impossibile però andare più avanti con le previsioni visto che le Olimpiadi del 2036 non sono state ancora assegnate e recentemente il CIO ha rivelato che ci sono circa 10 paesi interessanti e tra questi ci sono anche Arabia Saudita e Qatar.