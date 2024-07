Tennis: come funziona il torneo Olimpico, la sede, il programma e i protagonisti

Il grande tennis torna al Roland Garros in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: ecco le regole dei tornei olimpici, il programma e i protagonisti più attesi

Sede di uno dei quattro tornei dello slam, i più prestigiosi in calendario, Parigi è una delle capitali mondiali del tennis, disciplina tra le più attese e storiche dei Giochi Olimpici – nonostante la sua assenza dall’edizione del 1928 a quella del 1988 – avendo conferito la prima medaglia d’oro femminile nella storia dei cinque cerchi a Charlotte Cooper nel 1900, tra l’altro sempre nella capitale francese. Ad aumentarne il prestigio sarà anche la sede dei tornei tennistici, ovvero il Roland Garros, il tempio per eccellenza della terra rossa.

Le specialità e le medaglie in palio

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 il tennis assegnerà 15 medaglie – 5 ori, 5 argenti e 5 bronzi – suddivise nelle cinque specialità, ovvero i tornei di singolare maschile e femminile, quelli di doppio maschile e femminile e il doppio misto.

Le regole

Come avviene a livello ATP e WTA, i tornei Olimpionici di tennis si disputano al meglio dei tre set – e non dei cinque come negli slam -, con un tie-brek standard (ovvero a 7 punti e non 10 come il super tie-break) al termine di ogni parziale, compreso quello decisivo, in caso di arrivo a 6 game pari.

La sede

Ad alimentare l’interesse e il fascino per i tornei di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarà anche la sede, ovvero lo Stade Roland Garros, lo stesso dove si svolge l’omonimo torneo dello slam e tempio della terra battuta, che metterà a disposizioni i propri campi, compresi i suggestivi Philippe Chartrier, Suzanne Lenglen e Simone Mathieu.

Il programma

I tornei di tennis si disputeranno dal 27 luglio al 4 agosto e i turni saranno così suddivisi:

27 luglio: primo turno singolo M e F e doppio M e F

28 luglio: primo turno singolo M e F e doppio M e F

29 luglio: primo e secondo turno singolo M e F e doppio M e F e primo turno doppio misto

30 luglio: primo turno doppio misto, secondo turno singolo M e doppio F, terzo turno singolo F e quarti di finale doppio M

31 luglio: terzo turno singolo M, quarti di finale singolo F, doppio F e doppio misto e semifinali doppio M

1 agosto: quarti di finale singolo M, semifinali singolo F, doppio F e doppio misto

2 agosto: semifinali singolo M, finale per il bronzo singolo F, doppio M e doppio misto e finale doppio misto

3 agosto: finale per il bronzo singolo M, finale singolo F e doppio M

4 agosto: finale per il bronzo doppio F e finale singolo M e doppio F

I protagonisti

Ai tornei di tennis olimpionici prenderanno parte 64 atleti per i tabelloni di singolare, 32 coppie per quelli di doppio maschile e femminile e 16 coppie per il doppio misto. Tanti anche i protagonisti italiani, con Jannik Sinner – n°1 ATP – e Jasmine Paolini – finalista all’ultima edizione del Roland Garros – su tutti che cercheranno di aggiudicarsi una medaglia in singolare e le coppie Sinner-Musetti, Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini che proveranno a dire la loro in doppio.

Oltre ai rappresentanti italiani saranno presenti anche i migliori tennisti dei circuiti maschili e femminili, tra cui Carlos Alcaraz – vincitore dell’ultimo Roland Garros – e Iga Swiatek – dominatrice delle ultime edizioni del French Open -, oltre a Novak Djokovic, che andrà a caccia del suo primo oro olimpico in carriera – unico successo che manca al suo palmares -, il re della terra rossa Rafael Nadal – vincitore di 14 Open di Francia e di una medaglia d’oro olimpica in singolare e doppio -, e Andy Murray, che appenderà la racchetta al chiodo proprio al termine di Parigi2024.