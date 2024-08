Parigi 2024, italiani in gara oggi 10 agosto: a che ora la finale di Tamberi e Sottile

Gli italiani in gara oggi, sabato 10 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi è il giorno della maratona maschile con Crippa, Meucci e Daniele, e in serata la finale del salto in alto con Tamberi e Sottile

Eccoci al penultimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia avrà ancora qualche chance per cercare di raggiungere il record di 40 medaglie conquistate nella precedente edizione dei Giochi. Al momento siamo a quota 36, più una sfilza impressionante di quarti posti: confidiamo che oggi non si aggiungano altre medaglie di legno lungo le 39 finali in programma in questo sabato 10 agosto.

Parigi 2024, oggi la maratona maschile con Crippa, Daniele e Meucci

L’atletica sarà in particolare la disciplina da tenere d’occhio per i nostri azzurri. A partire di buon mattino, quando scatterà la maratona maschile con i nostri Yeman Crippa, tre volte campione europeo ma nelle distanze inferiori (la mezza maratona) e del mezzofondo, Eyob Daniele e il detentore del titolo continentale nella disciplina del 2014 Daniele Meucci.

L’Italia nella finale All-Around di ginnastica ritmica, Consonni e Viviani nella madison del ciclismo su pista

Sempre in mattinata segnaliamo nel golf Alessandra Fanali nel quarto giro dello Stroke Play individuale, ed Elena Micheli e Alice Sotero impegnate nella semifinale del pentathlon.

Dal pomeriggio sarà da seguire la finale dell’All-Around della ginnastica ritmica con le nostre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris, in corsa per consegnare un’altra medaglia alla disciplina sportiva per i nostri colori in questa rassegna dopo il bronzo di Sofia Raffaeli. E a proposito di successi, se ieri Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno conquistato l’oro nella madison femminile, il programma del ciclismo su pista oggi vedrà protagonisti il fratello di Chiara Simone ed Elia Viviani per la medesima specialità.

La pallanuoto italiana delusa chiude i propri Giochi

Non dimentichiamo inoltre a livello di sport di squadra la pallanuoto, sebbene per mitigare le delusioni: il Setterosa infatti si giocherà il quinto posto con l’Ungheria, e l’amareggiato Settebello dopo i torti arbitrali e la plateale protesta di ieri dovrà invece disputare il match per il settimo posto.

Tamberi e Sottile nella finale del salto in alto e la nostra 4×400 maschile

E infine, la serata si chiuderà con l’ultimo programma dell’atletica allo Stade de France. Ultimo atto col botto almeno per l’Italia, con la finale della staffetta 4×400 maschile in cui scenderemo in pista con i nostri atleti e l’altra finale molto attesa, quella del salto in alto con Stefano Sottile e il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi, risoluto a dare il massimo dopo gli imprevisti di salute che hanno condizionato la vigilia di questa gara.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi sabato 10 agosto

8:00 – ATLETICA MARATONA maschile: YEMANEBERHAN CRIPPA, EYOB FANIEL, DANIELE MEUCCI

9:00 – GOLF femminile individuale quarto giro: ALESSANDRA FANALI

9:30 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale semifinali: ELENA MICHELI, ALICE SOTERO

10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m semifinali: RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN

14:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale a squadre FINALE: ITALIA

14:00 – PALLANUOTO femminile finale 5°/6° posto: ITALIA

15:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m FINALE: EVENTUALI RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN

17:30 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale FINALE: GIORGIO MALAN, MATTEO CICINELLI

17:59 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison FINALE: SIMONE CONSONNI, ELIA VIVIANI

19:10 – ATLETICA maschile salto in alto FINALE: GIANMARCO TAMBERI, STEFANO SOTTILE

19:35 – PALLANUOTO maschile finale 7°/8° posto: ITALIA

21:00 – ATLETICA maschile staffetta 4X400 FINALE: ITALIA